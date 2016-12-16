Международный хоккейный матч, перформанс и «Старый Новый год»: выходные в Благовещенске

В субботу, 14 января, в Благовещенске пройдёт масштабное спортивное событие – международный хоккейный матч. В этот же день начнутся чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. Всех желающих ждут на перформанс плейбэк-театра. Амур.инфо предлагает своим читателям план мероприятий на выходные дни.

Пятница, 13 января

В 18:30 в театре драмы покажут комедию в двух действиях «Клинический случай».

В областной филармонии в 18:30 начнётся концерт «Старый Новый год».

В Harat's pub в 21:00 пройдёт «Последний корпоратив, или Встреча без галстуков» с группой «Художник».

Суббота, 14 января

В Доме ремёсел в 10:30 пройдёт мастер-класс по изготовлению народной куклы, в 11:00 – в технике бисероплетение, в 14:00 – по работе с глиной.

На лыжной базе «Россия» в Моховой Пади состоятся чемпионат и первенство города Благовещенска по лыжным гонкам «Лыжня на Моховой». Соревнования начнутся в 12:30. Мероприятия пройдут и в воскресенье, 15 января.

Впервые на реке Амур состоится международный дружеский матч «Содружество». Он начнётся в 12 часов в районе улицы Мухина, 1. В месте проведения организованы площадки для того, чтобы и запечатлеть мероприятие, и сфотографироваться самим. Также для зрителей предусмотрены точки продажи горячего чая.

В Амурской областной научной библиотеке в 14 часов клуб рукодельниц «Ручная работа» приглашает на первую в новом году встречу. На занятии будут продолжать осваивать плетение из бумаги. Участие бесплатное.

В 16:00 в торгово-развлекательном центре «Мега» с участием детского интеллект-центра «Ступеньки» состоится бесплатная образовательная программа для детей до 8 лет «Знакомство с Ирландией».

В 18 часов в театре драмы покажут комедию в двух действиях «Счастливый номер».

В 18 часов в Амурском театре кукол начнётся первое представление актёров благовещенского плейбэк-театра под названием «Начало».

Воскресенье, 15 января

В Доме ремёсел в 11 часов начнётся мастер-класс в технике бисероплетение, в 14 – по керамике. Участие в мастер-классах платное. Необходима предварительная запись по телефону 44-00-03.

В 11 часов в спортклубе КПРФ по адресу: Красноармейская, 102, пройдёт турнир по русскому жиму. На соревнования заявлено около 30 атлетов, приём заявок продолжается.

В 12 и 18 часов в театре драмы представят фантазию в двух действиях «Это и есть любовь».

В 15 часов в областной филармонии начнётся концерт «Старый Новый год».

В 16 часов там же пройдут традиционный рождественский концерт «Святочные рассказы» и концерт «Возрождение» в музее. В программе – истории для взрослых и детей под рождественские песни.

В 16 часов в Амурской областной научной библиотеке пройдёт презентация литературного альманаха «Вдохновение».

14 и 15 января в «Старом городе» ТРЦ «Острова» обещают танцы, песни, много музыки и хорошего настроения в рамках мероприятия «Новый год по-старому».

На сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города» можно ознакомиться с расписанием киносеансов на выходные дни.

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