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«Боинг-777» пока перестал летать в Благовещенск

«Боинг-777» пока перестал летать в Благовещенск

Тяжелый самолет «Боинг-777», который впервые приземлился в Благовещенском аэропорту 28 декабря 2016 года, пока перестал летать в столицу Приамурья. Этот самолет в рамках рейсов компании «ВИМ-Авиа» успел совершить всего шесть посадок: три до нового года и три – после. Причина в том, что Росавиация выдала только разовое разрешение на полеты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее борт модификации, подобной «Боингу-777–200ER», Благовещенский аэропорт не принимал. 28 декабря на борту «Боинга» в Амурскую область прибыли 225 пассажиров и 25 тонн груза. Обратно в Москву улетели 310 человек.

Представитель «ВИМ-Авиа» в Благовещенске Андрей Камзин пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сейчас идет процесс согласования нового разрешения от Росавиации на уже регулярные рейсы «Боинга-777» в Благовещенск. По словам Андрея Владимировича, процесс этот сложный, и пока неизвестны точные сроки, когда разрешение может быть выдано.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Ещё и А330 летал

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    да нам и кукурузник пойдет

  • heoru

    heoru
    2 часа назад

    Это хорошо что перестал пока не выкатился с нашей короткой полосы

  • ay

    ay
    2 часа назад

    fidel castro rus



    Ещё и А330 летал



    Вы это своими глазами видели? Или летели может? Или флайтрадару доверились?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    как только не извернутся, лишь бы деньги на новую полосу не выделять, а ведь рискуют жизнями людей.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    по FR, а что не так?

  • ay

    ay
    1 час назад

    [Стёб моде он]

    Всё просчитано)) губернатор, местные министры, Росавиация и прочие согласовали полёты Боингов, чтоб полосу побыстрее раздолбать. И поставить "федералов" перед фактом - нужны деньги на новую полосу, т.к. старая теперь уж точно совсем непригодной стала.

    [/Стёб моде офф]

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Удивительно, как они первый раз провели эксперимент приземления боинга у нас, с людьми. И правильно, что отменили этот Боинг.

  • ay

    ay
    1 час назад

    fidel castro rus

    по FR, а что не так?



    Врёт. До НГ включительно исключительно 777 летали. И после тоже. Только вот 10.01 не углядел.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Ну и 10 го А330, а как он может врать, информация же от транспондера самолёта.

  • ё

    ё
    1 час назад

    ay

    [Стёб моде он]

    Всё просчитано)) губернатор, местные министры, Росавиация и прочие согласовали полёты Боингов, чтоб полосу побыстрее раздолбать. И поставить "федералов" перед фактом - нужны деньги на новую полосу, т.к. старая теперь уж точно совсем непригодной стала.

    [/Стёб моде офф]



    Построят на космодроме полосу для всего, что летает и будут туда сажать самолёты большие , а оттуда на Ан 2 будут пассажиров трелевать в Благовещенск.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    23 минуты назад

    ё

    ay

    [Стёб моде он]

    Всё просчитано)) губернатор, местные министры, Росавиация и прочие согласовали полёты Боингов, чтоб полосу побыстрее раздолбать. И поставить "федералов" перед фактом - нужны деньги на новую полосу, т.к. старая теперь уж точно совсем непригодной стала.

    [/Стёб моде офф]



    Построят на космодроме полосу для всего, что летает и будут туда сажать самолёты большие , а оттуда на Ан 2 будут пассажиров трелевать в Благовещенск.



    Зачем на Ан 2? на ПАЗиках

  • ё

    ё
    10 минут назад

    Леонид Ильич

    ё

    ay

    [Стёб моде он]

    Всё просчитано)) губернатор, местные министры, Росавиация и прочие согласовали полёты Боингов, чтоб полосу побыстрее раздолбать. И поставить "федералов" перед фактом - нужны деньги на новую полосу, т.к. старая теперь уж точно совсем непригодной стала.

    [/Стёб моде офф]



    Построят на космодроме полосу для всего, что летает и будут туда сажать самолёты большие , а оттуда на Ан 2 будут пассажиров трелевать в Благовещенск.



    Зачем на Ан 2? на ПАЗиках



    Ну я как бы не хотел окончательно разочаровывать жителей АО.

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