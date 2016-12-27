«Боинг-777» пока перестал летать в Благовещенск

Тяжелый самолет «Боинг-777», который впервые приземлился в Благовещенском аэропорту 28 декабря 2016 года, пока перестал летать в столицу Приамурья. Этот самолет в рамках рейсов компании «ВИМ-Авиа» успел совершить всего шесть посадок: три до нового года и три – после. Причина в том, что Росавиация выдала только разовое разрешение на полеты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее борт модификации, подобной «Боингу-777–200ER», Благовещенский аэропорт не принимал. 28 декабря на борту «Боинга» в Амурскую область прибыли 225 пассажиров и 25 тонн груза. Обратно в Москву улетели 310 человек.

Представитель «ВИМ-Авиа» в Благовещенске Андрей Камзин пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сейчас идет процесс согласования нового разрешения от Росавиации на уже регулярные рейсы «Боинга-777» в Благовещенск. По словам Андрея Владимировича, процесс этот сложный, и пока неизвестны точные сроки, когда разрешение может быть выдано.

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