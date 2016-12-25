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Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154 и похоронят на Новодевичьем кладбище

Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154 и похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: Коммерсантъ

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана среди жертв катастрофы самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря прошлого года под Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили близкие Елизаветы, она будет похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», – сказал источник информагентства.

Как сообщало Амур.инфо, 25 декабря направлявшийся в Сирию самолёт Ту-154 Минобороны потерпел крушение в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли. 92 человека.

Окончательной версии произошедшего до сих пор нет, рассматриваются различные варианты, в числе которых – человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра, столкновение с птицей и другие. Версия теракта из этого списка уже исключена.

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#память #происшествия #транспорт

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