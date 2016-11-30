Ретро-машина из Амурской области попала в список самых необычных авто

Фото: blagoveshchensk.drom.ru

Редакция автомобильного портала Drom.ru составила список самых примечательных автомобилей из базы объявлений сайта. Амурская область удивила австралийским Holden Sunbird 1978 года.

«Holden – австралийский производитель автомобилей, первоначально независимый, ныне отделение General Motors. Sunbird – это модификация автомобиля Holden Torana, оснащённая 4-цилиндровым двигателем. Она выпускалась с 1976 по 1980 год», – дал историческую справку продавец авто.

Экземпляру 39 лет, и, как утверждает владелец, он находится в рабочем состоянии. «Австралийца» привезли из Японии в начале 90-х. Сейчас он находится в селе Тамбовка. Что касается запчастей, в комментариях к объявлению хозяин машины уточняет: «За деньги можно найти. Взаимозаменяемые запчасти подходят с отечественного автопрома». За возможность обладать действительно редким для России авто предлагают отдать всего 104 000 рублей.

В список необычных авто от Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. В базе объявлений есть коренной «британец» Austin Allegro 1978 года выпуска. Последние 15 лет своей жизни стоит в пыльном ангаре без движения. «Придаст вам сильную индивидуальность, тем более в нашем городе, это не какой-нибудь попсовый Марк 2 или Лаурель 78 г., которых полно ездит», – пишет владелец.

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