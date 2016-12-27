Белорус собрал в своем гараже танк Т-60 (фото): обзор прессы

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Кто претендует на Исаакиевский собор в Петербурге; от кого спасали детеныша нерпы на Камчатке; какие факты раскрыли из жизни знаменитого разведчика Абеля – об этом в сегодняшнем обзоре рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начинается сегодняшний обзор с «Амурской правды», на страницах которой публикуют информацию о заслоне для недоброкачественного мяса из Забайкалья – надо же, какую свинью нам подложили ближайшие соседи!

Еще здесь о том, что и без того не самые дешевые услуги штрафстоянок подорожали в два раза (это уже свинья от местных органов власти).

Не самым веселым оказалось сообщение о том, что тяжелый «Боинг-777» уже не летает в Благовещенск. О свиньях – ни слова!

Также в номере

Внимательно изучая главную газету области, читатели узнают из публикации Екатерины Гвоздовской, за счет чего выживают местные печатные издания. По логике вещей, материал должен печататься под рубрикой «Удивительное – рядом!»

Еще пишут о том, что за новогодние каникулы подорожали огурцы и молоко. Наверное, для того, чтобы их – упаси боже! – не употребляли одновременно.

Очень интересно

В газете «Благовещенск» (получается, это главная газета города) стоит обратить внимание на материал о народном вокальном коллективе «Нареченная песня» из Садового, который уже два десятка лет радует амурчан своим творчеством. «Самолично знаком с исполнителями, чему несказанно рад – творческих им успехов!» – поздравляет Павел Андреевич.

Еще здесь о том, что в субботу состоится первый перформанс актеров благовещенского плейбэк-театра. Труппа на сцене разыграет истории, рассказанные самими зрителями.

«Интересно, а если в число рассказчиков попадет человек с гипертрофированными эротическими фантазиями?!» – задумался Павел Савинкин.

Полный абзац

«Комсомольская правда» сегодня рассказывает о том, что культурно-исторический памятник мирового значения – Исаакиевский собор – передадут церкви. Мнения горожан при этом не спросили. Впрочем, все понимают, что если вопрос решен «наверху», то даже если бы народ и спросили, то ответ был бы такой, какой нужен этим самым «верхам». Как говорится, проходили…

В «Светской хронике» – список актеров, с которыми крутила романы Елена Проклова – странно, что глаза-то у нее не повыцарапаны…

Ну и еще – очень интересно! – дневник мужика о новогодних каникулах. Обозреватель цитирует начало: «Проснулся дома. Уже хорошо».

Напишут же такое

Интересна «Российская газета-Неделя». В ней можно прочесть о том, как на Камчатке детеныша нерпы спасли от стаи озверевших собак. О том, как заставить работать машину в озверевшие холода. О том, что в Японии действует заповедник, в котором люди стоят в очереди для того, чтобы подержать несколько минут на руках и погладить очеловеченных лис.

«Заметка о том, что 600 казачек с Кубани пошли служить в армию, заставила меня пожалеть о том, что я уже вышел из армейского возраста», – вздыхает Павел Савинкин.

На посошок

И напоследок этот же еженедельник – «РГ-Неделя», в котором обозреватель не назвал еще материал о неизвестных страницах жизни знаменитого разведчика Абеля. Не упомянул о драматической истории о том, как к человеку, считавшемуся умершим, через 23 года амнезии вернулась память… В общем, читать – не перечитать.

Остановиться Павел Андреевич решил (сугубо для пятничного «бантика») на информации о том (и это под рубрикой «Хобби»), как некий белорус собрал в своем гараже самый настоящий танк Т-60. Всё по-взрослому: с пушкой, с пулеметом. Сейчас собирает боекомплект. Надо бы заглянуть в Интернет – не к выборам ли готовится?

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