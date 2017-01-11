13 января: День российской печати и юбилей «Леголаса» Блума

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13 января в России отмечается День российской печати. В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости» (первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах»).

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта приём в почтовых учреждениях подписки на периодические издания – как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше 3 тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая – день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» – и переименован в День советской печати. Только в 1991 году дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. Начиная с 1997 года традиционно в этот день проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.

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Официальной датой начала работы службы погоды в России принято считать 13 января 1872 года. Именно в этот день, 145 лет назад, в Главной Геофизической Обсерватории Санкт-Петербурга начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Первый «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения. С развитием наблюдательной сети и методов передачи информации развивалась и служба погоды. С 1930 года была создана сеть аэрологических станций, и началось составление первых высотных карт. С 1960 года в составлении прогнозов погоды стали использовать спутниковую информацию. На помощь синоптикам пришли метеорологические локаторы и численные методы прогноза погоды с использованием ЭВМ.

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80 лет назад родилась известная грузинская киноактриса Ариадна Шенгелая. Она была актрисой Русского драматического театра им. А. С. Грибоедова в Тбилиси, затем, с 1960 года, – актрисой киностудии «Грузия-фильм», с 1980 года стала актрисой киностудии им. М. Горького. За свою долгую кинокарьеру Ариадна Всеволодовна снялась во множестве фильмов, среди которых «Евгений Онегин», «Гранатовый браслет», «Выстрел», «Не горюй!», «Таланты и поклонники», «Возвращение Будулая», «Барышня-крестьянка» и многих других.

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45 лет назад родился знаменитый белорусский гимнаст Виталий Щербо – шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх), один из лучших гимнастов всех времён (единственный мужчина, который становился чемпионом мира во всех 8 дисциплинах – личном и командном первенстве, а также на всех 6 снарядах).

Щербо закончил спортивную карьеру в 1997 году после перелома руки, полученного вследствие падения с мотоцикла. В настоящее время спортсмен проживает в Лас-Вегасе, где открыл свой гимнастический зал Vitaly Scherbo School of Gymnastics.

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40-летие сегодня отмечает популярный английский актёр Орландо Блум. Сегодня имя Орландо известно каждому любителю кино. Ведь он снялся в таких блокбастерах, как «Властелин колец» (трилогия – 2001, 2002, 2003), «Хоббит», а также в приключенческом фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003) и его продолжениях «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007). 2 апреля 2014 года Блум получил звезду на аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии.

В апреле 2016 года актёр предпринял не афишируемую СМИ (из-за соображений безопасности) поездку на Донбасс (по маршруту Славянск – Краматорск – Святогорск) в качестве посла доброй воли ЮНИСЭФ.

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