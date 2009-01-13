Захватили почту и арестовали начальника: история Приамурья

13 января 1905 года. В Благовещенске расширенный стачком почтово-телеграфных работников, в который вошли представители «Союза амурских рабочих», бюро «Союза прогрессивных групп» и казачьего съезда, арестовал начальника почты и взял почту и телеграф в свои руки.

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13 января 1894 года отметился выходом двух газет – «Приамурские ведомости» и «Камчатские епархиальные ведомости». Первая издавалась в Хабаровске канцелярией Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского. Вторая – орган духовного ведомства – в Благовещенске. С 31 мая 1899 года, десятого номера, газета была переименована в «Благовещенские епархиальные ведомости».

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1894 год. На приисках Ниманской компании произошла крупная стачка. В этот день 1894-го при канцелярии военного губернатора образован областной статистический комитет.

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13 января 1899 года Камчатская епархия разделена на две епархии: Владивостокскую и Камчатскую с резиденцией архиерея во Владивостоке, а также Приамурскую и Благовещенскую с резиденцией в Благовещенске. Епископом первой стал преосвященный Евсевий (Никольский), а епископом Приамурским и Благовещенским – преосвященный Иннокентий (Солодчин).

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В 1917 году собрание безработных Благовещенска потребовало признания советского правительства и претворения в жизнь декретов советской власти.

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13 января 1918 года Благовещенский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: «Власть в городе взять в свои руки. Единственной властью в Российской республике признать Совет народных комиссаров, на Дальнем Востоке – Дальневосточный краевой исполнительный комитет Советов и самоуправлений». Было принято решение национализировать завод К. И. Чепурина.

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1919 год. Японский отряд сжёг Сохатино, жестоко расправился с участниками восстания. В этот день был расстрелян руководитель боевой организации В. С. Кулинич.

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13 января 1964 года горисполком принял решение об открытии в Благовещенске детской городской больницы на базе бывшего детского дома № 6 на улице Калинина, 28.

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В Зее в этот день в 1971 году состоялся митинг, посвящённый прибытию на строительство Зейской ГЭС эстафеты Всесоюзных ударных комсомольских строек «Молодые строители – XXIV съезду КПСС». Её доставили молодые передовики Билибинской атомной электростанции, сооружаемой на севере Магаданской области.

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2009 год. Медики Благовещенска констатировали всплеск заболеваемости ветряной оспой, которую в народе называют «ветрянкой». Врачи стали часто фиксировать случаи заболеваний среди взрослого населения областного центра. Ветрянка считается детской болезнью, и те, кто ею переболел, приобретают пожизненный иммунитет. Однако благовещенские медики отмечали, что вирус ветряной оспы несколько мутировал, и нередко встречались случаи, когда даже взрослые люди, перенесшие заболевание, заражаются повторно.

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2011 год. Предприниматели одного из торговых центров Благовещенска вынуждены были сдерживать небывалый поток посетителей центра, которые то и дело заходили в их офисы и отделы. Гости ничего не покупали. Они просили сделать копии бумаг или объяснить, как пройти в офис № 510. Помещение недавно арендовали для конкурсного управляющего ООО «Россия».

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2015 год. В Волковской школе уволены четыре педагога. Директор учебного заведения объясняла это оптимизацией, а родители школьников называли ситуацию гонением на молодых учителей.

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Сапоги-чулки и пантолеты, туфли-лодочки и сабо, стильные галоши и «мыльницы» – 13 января 2016 года в краеведческом музее открылась выставка модной обуви 50-80-х годов прошлого века. Здесь представили 20 пар советской обуви. Выставка «Родом из СССР» пользовалась успехом.

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#жизнь #история

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