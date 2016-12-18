С дачи в Серышевском районе похитили огнестрельное оружие

Фото: пресс-служба областного управления МВД

В Серышевском районе из дома в садовом товариществе в окрестностях села Томское неизвестные похитили огнестрельное оружие. Потерпевшие обратились в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В короткий срок они установили личности причастных к преступлению.

Сотрудники полиции выяснили, что из дома, расположенного в садовом товариществе, похищены две единицы огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, а также два сотовых телефона. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личности граждан, причастных к совершению преступления. В совершении краж подозреваются двое жителей Белогорска. У мужчин полицейские уже изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 247

#криминал #происшествия

распечатать