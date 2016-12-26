Олимпийская чемпионка приехала в Благовещенск искать талантливых гимнастов (фото)

Одиннадцать команд из разных городов Дальнего Востока, а также Монголии и Филиппин собрались в Благовещенске в четверг, 12 января, на торжественном открытии XVII турнира городов Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике. Участников поприветствовала олимпийская чемпионка Елена Шевченко.

В зале спортшколы олимпийского резерва выстроились юные спортсмены из Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Биробиджана, Хабаровска, Читы, Благовещенска, Райчихинска, а также две иностранные команды – монгольская и филиппинская. Первые приезжают уже второй раз, а вот филиппинцы на амурской земле впервые.

Перед спортсменами выступила мэр Благовещенска Валентина Калита, которая поздравила спортшколу с таким спортивным праздником. Елена Шевченко – чемпион Олимпиады 1988 года – призналась, что приехала для того, чтобы искать спортивные таланты. Она уже не первый год посещает различные соревнования по всей России, однако, на амурской земле оказалась впервые. Здесь понравилось, Елена Шевченко заявила, что в Благовещенске есть все условия для того, чтобы заниматься спортивной гимнастикой.

С приветственными словами выступили и иностранные тренеры: из Филиппин – на английском, из Монголии – на русском. Тренер монгольской команды признался, что соревнования еще не начались, а он уже не жалеет о том, что приехал. Делегация подарила организаторам турнира картину. Гости также получили памятные подарки.

После торжественных речей в зале спортшколы показали лазерное шоу, после чего спортсмены разошлись. Соревнования начнутся в пятницу, 13 января.

Просмотров всего: 397

#дети #спорт

распечатать