Бизнесмен из Благовещенска обвиняется в утаивании 14 миллионов рублей налогов

Фото: RealEstate.ru

Индивидуального предпринимателя из Благовещенска подозревают в том, что он уклонился от уплаты налогов. Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области. Предполагается, что бизнесмен недодал государству более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность, включал в налоговые декларации за 2012-2014 годы заведомо ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, то есть – в особо крупном размере.

Следователи возбудили у головное дело по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Просмотров всего: 706

#криминал #налоги #происшествия

распечатать