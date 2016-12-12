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12января
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Бизнесмен из Благовещенска обвиняется в утаивании 14 миллионов рублей налогов

Бизнесмен из Благовещенска обвиняется в утаивании 14 миллионов рублей налогов
Фото: RealEstate.ru

Индивидуального предпринимателя из Благовещенска подозревают в том, что он уклонился от уплаты налогов. Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области. Предполагается, что бизнесмен недодал государству более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность, включал в налоговые декларации за 2012-2014 годы заведомо ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, то есть – в особо крупном размере.

Следователи возбудили у головное дело по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#криминал #налоги #происшествия

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Заплатил налог -стал нищим как все.

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    1 час назад

    Очередная клоуеклоуеская "о типо работе силовиков". Да в следственном работают вчерашние студенты и сынки всяких папиков. Они понятия не имеют, что такое бух.учет и отчетность, без налоговой это куча школьников понторезов, как и убэп. А в налоговой никого нет, все бегут оттуда. Да и привлекать или сажать никто не будет. Закроют дело В связи с отсутствием состава преступления. Показуха видимости работы следаков

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