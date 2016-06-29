Амурчане всё чаще заменяют мясо овощами

По подсчетам Росстата за последние годы люди уменьшили свой мясной рацион на два килограмма, рыбы – на пять, а молочной продукции – вообще на девять. Зато стали больше есть овощей, особенно, кабачков и тыквы. Одни утверждают, что это связано с популяризацией здорового питания и вегетарианства, но большинство специалистов склоняется к экономическим показателям. Мясо и рыба подорожали.

Для тренера Романа Харютина здоровое сбалансированное питание на первом месте. Мясо в его рационе в приоритете. Больше всего он любит говядину. Это полноценный источник белка для спортсмена.

«По возможности я стараюсь есть мясо каждый день. Хотя бы один раз. Всё зависит, конечно, от доходов. Поскольку мясо недешевое сейчас», – признается Роман Харютин.

Не следить за своим питанием Роман не может, потому что на него ориентируются его подопечные. И, как наставник, советует им не исключать мясо из рациона. А сколько нужно его съесть, зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Полтора-два грамма – на килограмм веса тела. Исходя их этой нормы, мы рассчитываем, сколько нужно человеку. Сто грамм мяса содержит от 18-22 грамма белка, исходя из этого, рассчитываем, сколько килограммов мяса нужно человеку в день. Если есть только мясо, то килограмм в день точно нужно скушать», – подсчитал тренер.

Но есть и те, кто восполняет потребность в белке другими продуктами. Это сыроеды или вегетарианцы. От мясных продуктов отказываются кришнаиты. Иные хотят следовать моде. А кто-то таким образом заботится о здоровье. Альтернативу мясу составляют овощи, фрукты и заменители мяса. Например, колбаса и сардельки, только из растительных продуктов, например, из красного риса. А привычные вареники начинены морковью. Медики оценивают такое питание положительно.

«В общем, тенденция очень неплохая, потому что есть различные учения, в частности, английских ученых, которые говорят, что, чем больше мы едим мяса, тем больше у нас развивается рак. Это спорное мнение. Мясо это очень тяжелый продукт, который очень плохо усваивается. Чем старше человек, тем мясо переваривается хуже. Нет такого количества желудочного сока, которое это мясо переварит. Мясо начинает бродить в кишечнике. А если диета предусматривает больше мяса, чем овощей, то от этого вообще возникают поражения в кишечнике», – рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Дублич.

Вегетарианцам советуют обязательно выяснить, какие продукты смогут восполнить полезные свойства мяса. И сколько нужно съесть овощей, которые содержат белок. По последним данным россияне стали есть меньше мяса из-за его подорожания. И многих стать вегетарианцами поневоле заставляет не религия или другие убеждения, а именно рост цен.

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