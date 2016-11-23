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12января
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Сегодня, 19:25 3

В феврале в Свободном откроют спортивный комплекс

В феврале в Свободном откроют спортивный комплекс
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Новый свободненский спортивный комплекс готовится к началу работы. Объект строили не один год, одной из главных проблем было недофинансирование. Объект 12 января проверили амурские власти. Стройку удалось завершить благодаря договорённости с «Газпромом». Общая стоимость объекта составляет более 300 миллионов рублей, 80 миллионов из которых были предоставлены газовой компанией.

По информации компании-подрядчика, в настоящее время завершаются мелкие строительные работы, ведётся установка спортивного оборудования и мебели. Весной нынешнего года планируется благоустройство территории, сообщает пресс-служба правительства региона.

Спортивный комплекс состоит из двух бассейнов для детей и взрослых, есть зал для занятия борьбой, шахматами, душевые. В комплексе началась хозяйственная работа, устанавливается спортивное оборудование и мебель, ведётся набор персонала.

«Город Свободный приобрел не только бассейн, а целый комплекс, в котором располагаются залы для занятия различными видами спорта. На одной территории здесь располагается крытый каток, спорткомплекс и футбольное поле. Для занятия летними видами спорта на прилегающем стадионе в новом спорткомплексе оборудованы раздевалки для спортсменов. Несомненно, это положительно скажется на развитии спортивной жизни в городе и придаст импульс популяризации спорта среди амурчан», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Как доложил глава администрации города Свободного Роберт Каминский, открытие спортобъекта ожидается в феврале. Глава региона отметил, что Свободный рассматривают как стратегический город. Поручение было дано президентом Владимиром Путиным. Перед амурскими властями стоит задача по строительству объектов здравоохранения, культуры, образования и коммунальной инфраструктуры на территории города. «Это необходимо при дальнейшем строительстве жилого городка для работников газовой отрасли. Специалисты будут приезжать в Свободный, а значит, заводить семьи, ходить в больницы и пользоваться социальными услугами. Город должен стать комфортным и удобным для жизни», – сказал Александр Козлов.

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#Свободный #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Архитип

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    52 минуты назад



    Стакашку за спорт)

  • Внучка деда

    Внучка деда
    50 минут назад

    Красивенько так все, сразу видно, что не Труш дизайном занимался))

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    27 минут назад

    В городе одни речки загаженые. ждём бассейн!

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