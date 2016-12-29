31 семья из Свободного переселяется в новые квартиры

Фото: amurobl.ru

В Свободном 31 семья переселяется из ветхого жилья в новые квартиры. В четверг, 12 января, губернатор Амурской области Александр Козлов вручил им ключи. Торжественная церемония вручения ключей состоялась во дворе дома № 58 по улице Екимова. Ключи от квартир в многоквартирном доме получили амурчане, проживающие в аварийном жилищном фонде.

Ранее, в конце уходящего года ключи от квартир получили жители Благовещенского района. Всего в конце 2016 года в Благовещенском и Белогорском районах, городе Свободном было сдано три дома. В ближайшее время в Прогрессе планируется сдача еще одного, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Программа сложная и дорогостоящая. Ранее президент поддержал наше предложение о выделении средств на реализацию программы переселения из ветхого жилья. Деньги на дальнейшее переселение амурчан уже получены. В Приамурье уже не первый год реализуется программа, за это время образовались целые микрорайоны состоящие из новостроек, в которые переехали жители из аварийного жилого фонда. В городе Свободный больше всего домов аварийного жилищного фонда, в тоже время город имеет наилучшие в области результаты по переселению граждан», – рассказал Александр Козлов.

Общая стоимость строительства трехэтажного дома составила 55,3 миллиона рублей. В квартирах проведен экономремонт, установлена сантехника, водонагреватели и электроплиты.

По данным администрации Свободного, в нынешнем году планируется переселить горожан в 200 новых квартир.

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#областная власть #Свободный #строительство

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