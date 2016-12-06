В Приамурье один миллиардер и три тысячи миллионеров

Первый амурский миллиардер занимается оптовой торговлей, и он благовещенец. Это, пожалуй, всё, что известно о богатом земляке, больше информации в налоговой службе о нём не говорят. Что касается миллионеров – в области их 3 тысячи, а в прошлую декларационную кампанию было больше на 300 человек. 11 января амурские налоговики поделились информацией об изменениях законодательства и рассказали некоторые интересные факты.

Состоятельные люди живут во всех крупных городах области и некоторых районах. Амурские миллионеры занимаются банковской деятельностью, добычей драгметаллов, геологоразведкой, работают в сфере энергетики и в других. Новоиспечённая миллионерша, которая выиграла в лотерею в 2015 году 95 миллионов рублей, живёт в Благовещенске. С выигрыша она заплатила налог больше 12 миллионов.

«Мы считаем, что достигли неплохого показателя, он выше уровня прошлого года как по количеству лиц, исполнивших обязанность, так и по сумме задекларированного дохода к уплате в бюджет. Общая сумма НДФЛ к уплате в бюджет по декларациям 3-НДФЛ у нас составила более 153 миллионов рублей», – прокомментировал заместитель руководителя управления ФНС России по Амурской области Алексей Трошин.

Отчитаться о доходах за прошлый год по новой форме 3-НДФЛ нужно не позднее 2 мая и до конца года можно подать декларацию, чтобы получить социальный и имущественный налоговые вычеты. С этого года родственники могут платить налоги друг за друга, да и в принципе за кого угодно, если пожелают. Для оплаты нужны ИНН обеих сторон. Что касается должников по налогу на имущество физлиц – незаплатившие за 2015 год могут рассчитаться до мая этого года без пени, так как не все амурчане успели разобраться в новом законодательстве, например, в расчётах налога по кадастровой стоимости.

При покупке и продаже имущества, например, квартиры теперь учитывается кадастровая стоимость имущества, а не вырученные за неё деньги. Пересчитать налог на недвижимость по кадастровой стоимости можно будет независимо от вида ошибок, раньше были исключения. Тех, кто утаивает квартиры, земельные участки, ждут серьёзные санкции. Отсутствие уведомления не является уважительной причиной, штраф равен 20 % от неуплаченной суммы налога.

«Начиная с 1 января 2017 года налоговые органы вправе рассчитать налог на такую квартиру за три предшествующих года, учитывая с какого момента она появилась в собственности, если появилась давно, то три предшествующих года. Если в 2015-м, то в соответствии с тем сроком в собственности», – комментирует начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Татьяна Приезжих.

С этого года налоговики будут курировать страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование и в случае временной нетрудоспособности и материнства. За фондом социального страхования останется только страхование от несчастных случаев на производстве. Из новшеств – номер налогоплательщика или попросту ИНН теперь можно получить в любом налоговом отделении.

«Часто бывает так, что человек поехал оформлять наследство в другую территорию, а там потребовали ИНН. Раньше надо было ехать в налоговый орган, где он прописан, а сейчас можно обратиться в то место. где он находится непосредственно и ему там выдадут свидетельство о постановке на налоговый учёт», – комментирует начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления ФНС России по Амурской области Елена Середенко.

Кстати, вместо красивых бланков с голограммой теперь будут выпускать свидетельства на обычных белых листах формата А4, это касается физических и юридических лиц. Бланки обходятся налоговой дорого, да и всю информацию, например, о постановке фирмы на учёт, можно найти на сайте налоговой службы. Там же описаны и все новшества 2017 года.

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