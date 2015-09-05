Амурчанка, выигравшая в лотерею 95 миллионов, часть денег отдала государству

Фото: ngs24.ru

Жительница Благовещенска, выигравшая 95 миллионов рублей в лотерею, 12 из них отдала в качестве налога. Об этом сообщили в амурском управлении Федеральной налоговой службы. Счастливица самостоятельно заплатила 13-процентный налог на доходы физических лиц.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в сентябре 2015 года стало известно, что житель Приамурья выиграл в лотерее почти 95 миллионов рублей. Позднее стало известно, что это жительница Благовещенска. В ходе 1 532-го тиража «Гослото "6 из 45"» она стала обладателем суперприза, точная сумма которого составила 94 382 263 рубля.

Она стала 68-м победителем «Гослото "6 из 45"» в категории «От 1 000 000 рублей и выше».

В январе она забрала деньги. В целях безопасности организаторов игры просили не разглашать персональные данные победителя – имя, возраст и пол.

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