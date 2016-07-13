Финалистку конкурса «Мисс Италия» облил кислотой её бывший любовник

Фото: ansa.it

Финалистка конкурса «Мисс Италия» 2007 года Джессика Нотаро доставлена в больницу города Римини с тяжёлыми ожогами лица и тела. Как стало известно, 28-летнюю женщину облил кислотой на пороге её дома бывший любовник, выходец из Западной Африки Жорж Эдсон Тавареш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.

По информации итальянского издания, незадолго до жестокого нападения местные органы юстиции запретили Таварешу приближаться к бывшей возлюбленной. Нотаро много раз обращалась к правоохранителям с заявлениями на своего экс-бойфренда – тот не мог смириться с их размолвкой и постоянно угрожал физической расправой.

29-летний нападавший арестован. Как сообщили врачи, в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Однако медики сомневаются, что им удастся полностью восстановить зрение потерпевшей.

Согласно последним данным Национального статистического агентства ISTAT, около 7 миллионов итальянок испытывали на себе различные формы насилия – примерно каждая третья. При этом более половины случаев приходится именно на случаи «семейного насилия», а 12 % женщин не решаются сообщить о случившемся в полицию.

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#происшествия

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