Руководство котельной в Тынде больше месяца освещает свои рабочие места генератором

Фото: www.samelectric.ru

В Тынде офисное здание компании «Энергосервис» больше месяца освещается с помощью генератора. 29 ноября помещение отключили от энергоснабжения за долги перед «Дальневосточной энергетической компанией». При этом предприятие руководит городской котельной.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», ранее котельная находилась в собственности РЖД, однако в 2016 году объект передали городским властям. Тогда же его в концессию взяла компания «Энергосервис» сроком на 10 лет. До конца ноября у предприятия образовался долг перед энергоснабжающей организацией – около 30 миллионов рублей. Поскольку долг не выплачивался, ДЭК приняла решение отключить предприятию электричество.

«Предприятие на этом рынке новое, и оно вызывает у нас опасения», – сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Работы по отключению выполнила сетевая компания «Горэлектротеплосети». Здесь корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что заказ был на отключение всех объектов. Однако саму котельную – как объект обеспечения жизнедеятельности – обесточить было невозможно. Поэтому без света с 29 ноября осталось только офисное здание.

Чтобы продолжить работу, должники установили в здании генератор, и с его помощью освещают все офисы.

В пресс-службе филиала ДЭК – «Амурэнергосбыте» – также сообщили, что как раз в четверг,12 декабря, от «Энергосервиса» поступил платеж – фирма закрыла примерно половину долгов. На сегодняшний день задолженность тындинской котельной составляет 16 миллионов 800 тысяч рублей. При этом энергетики продолжают сохранять введенные санкции. Так что освещать свои рабочие кабинеты руководство «Энергосервиса» по-прежнему может лишь с помощью генератора.

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#происшествия #Тында #энергетика

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