В Приамурье назначен новый командующий 35-й армией

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Белогорском гарнизонном доме офицеров 12 января прошла церемония передачи штандарта командующего 35-й Краснознаменной общевойсковой армией. Его передали новому командующему Сергею Чеботареву. Прежний командующий армией Сергей Соломатин назначен заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

В церемонии приняли участие губернатор Амурской области Александр Козлов, член Совета Федерации от Приамурья Александр Суворов, руководители муниципалитетов области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сергей Соломатин отметил, что, занимая пост командующего 35-й армией, старался делать всё для того, чтобы она была достойным объединением, занимала ведущее место, обеспечивая защиту государства. Он поблагодарил всех офицеров за совместную службу и подчеркнул, что его служба на Дальнем Востоке продолжается.

Сергей Соломатин занимал командующего армией должность с 2011 года.

Сергея Соломатина поблагодарил командующий 35-й армией Сергей Чеботарёв. Он пообещал, что приложит все усилия, чтобы сохранить и приумножить славные традиции армии.

«Сегодняшнее событие – это, безусловно, значимый этап в биографии 35-й Краснознаменной общевойсковой армии. Генерал-лейтенант Соломатин успешно командовал ею почти 6 лет, и все эти годы, как и прежде, Вооруженные Силы надежно защищают интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие Приамурья и всей России. Мы знаем, что армия всегда готова поддержать регион в любых трудных ситуациях, будь то наводнение или другие происшествия», – поздравил губернатор Амурской области Сергея Соломатина и Сергея Чеботарева с новыми назначениями.

Просмотров всего: 563

#Белогорск #военные #областная власть

распечатать