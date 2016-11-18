Антимонопольщики могут помочь амурчанам избавиться от назойливых банков

Многие банки, кредитные организации и другие компании атаковали амурчан. Взять кредит, оформить карту, получить скидку фирмы предлагают и днем, и ночью. При этом операторы call-центра не привыкли слышать нет.

«Очень выгодное предложение», «спешите получить золотую кредитную карту с предварительно одобренным вам лимитом», «кредит на выгодных условиях» – такие сообщения приходят амурчанам регулярно и довольно часто.

Начать год с приятных покупок, исполнить свою мечту и получить выгодное предложение – все это чуть ли не ежедневно предлагают благовещенцу Сергею Трушу. Банки и другие организации звонят или присылают смс-сообщения. Сергей из вежливости трубки не кладет, из интереса выслушивает предложения. А потом от такой выгоды отказывается, рассказав историю о том, как один раз вовремя не сумел расплатиться. Тем не менее звонки продолжаются.

«Конечно, надоело, то есть это было в конце прошлого года, когда было видно, что в банковской сфере у нас полный ахтунг, и с нового года и как раз инвест-группы, московские номера. Многие же люди ведутся. У нас народ неграмотный, потому что, когда вопрос начинаешь глубже изучать, ты понимаешь, что система построена так, что в кредит выгоднее жить», – поделился благовещенец Сергей Труш.

Сергею повезло – ему звонят и пишут в рабочее время. А многих амручан одолевают звонками поздно вечером или рано утром. Если занести номер в черный список, позвонят с другого. Если бросить трубку, наберут снова. Если отказаться от предложений, на том конце трубки попытаются узнать причину и предложат снова. Ругань и брань тоже не помогают.

«Отказываюсь, объясняя тем, что не нуждаюсь. Но какая упертая и настойчивая баба оказалась! Доколупалась: "А как так? Да почему вам не надо? А вот вдруг приспичит на что-нибудь!" Ужас!» – высказалась в соцсетях амурчанка Елена Еремченко-Навретдинова.

«Намазывают хуже китайцев. Настаивают, что мне очень нужно взять кредит, потому что, оказывается, есть то, чего я так сильно хочу, но не могу себе позволить. А вот взять кредит – моя мечта!» – добавила другой интернет-пользователь Лолита Столярова.

«У меня такой же случай был... Но я быстро перестроила голос и отвечаю: "Да! Я хочу. Все хочу и много хочу-у-у-у-у!" На линии возникла тишина, а потом хохот», – поделилась Лилия Амурская.

«Мне звонят очень часто! Разговариваю с ними уже на матах! Причём так грубо, что любой другой уже бы перестал звонить!» – сказала амурчанка Екатерина Садохина.

Но звонить не перестают. Чем больше операторы привлекут клиентов, тем выше будет их зарплата. Сотрудники банков действуют по инструкции, где заготовлены ответы на большинство возражений.

«Знаю по опыту, что есть и такие клиенты, которые могут очень грубо отправить далеко и надолго, при этом даже такие ситуации в скриптах предусмотрены. Если сотрудник настоящий продажник, если у него есть ориентация на успех, он уверен в себе, то, я думаю, он преодолеет любое возражение. К этому их специально готовят. Они этому учатся», – отметила бизнес-тренер, психолог Анастасия Агеева.

В подобных ситуациях человеку нужно вспомнить, соглашался он получать информацию от банка? Сделать это он мог при оформлении заявки на кредит или получении карты. Если соглашался, тогда нужно отправиться в организацию и отказаться от предложений, написав заявление. Но если человек не давал согласие банку, то тогда уже необходимо обращаться в антимонопольную службу – звонить из банка не имеют права ни днем, ни вечером. Получив штраф, банк точно исключит клиента из рассылки.

«У нас привлекались банки к ответственности и в 2014, и 2015, и 2016 году. За это грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Если гражданин получил на свой телефон смс-рекламу или звонок, этот факт необходимо зафиксировать либо путем снимка экрана, либо записи телефонного разговора на диктофон», – рассказала ведущий специалист-эксперт Амурского УФАС России Евгения Гончарова.

Эти данные нужно передать в антимонопольную службу. Ведомство проведет проверку и накажет виновных. Так что одно смс-сообщение может стоить банку несколько сотен тысяч рублей. Но с подобными жалобами к антимонопольщикам обращаются не часто. В прошлом году, например, за нарушения закона о рекламе поплатились только три организации.

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