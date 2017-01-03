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12января
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Сегодня, 17:29 3

Амурское министерство образования наградило партнёров чемпионата WorldSkills Russia

В Благовещенске социальные партнёры, оказавшие содействие в проведении чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, получили благодарности от министерства образования и науки Амурской области. Он проходил в Благовещенске в ноябре 2016 года.

Для проведения конкурса благодаря помощи предпринимательского сообщества (около 50 компаний и частных предпринимателей) было приобретено оборудование и расходные материалы, а также призы для участников.

«Отличный итог работы 2016 года – благодарность от министерства образования и науки Амурской области!», «Мы получили благодарность от министерства образования и науки Амурской области! Наша компания не стоит в стороне и активно участвует в жизни города – помогает в проведении значимых городских мероприятий и конкурсов, поддерживает и предлагает работу для ребят с ограниченной группой здоровья!» – некоторые компании уже делятся в соцсетях.

Дипломы партнёрам вручили на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве. «Нам очень приятно, что министерство высоко оценило нашу деятельность!» – отмечают некоторые бизнесмены.

Всего награждено около пятидесяти парнтёров, оказавших помощь в 12 компетенциях чемпионата. В конкурсе поучаствовал 71 студент и школьник.

Победители конкурса были награждены ценными призами и получили право представлять Амурскую область на следующих этапах конкурса.

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#жизнь #образование #торговля

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Ачетакого? Когда выпьешь - завсегда умнее становишься!

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад



    Компании, продающие алкоголь, получили благодарности от амурского министерства образования



    А уж как им благодарны наши амурские депутаты!

    За спаивание амурчан не жалко никаких громот и медалей.



    диплом вручили директору на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве



    Власть сволочи как она есть.

  • Хмык

    Хмык
    43 минуты назад

    Дурдом какой-то.

    Кому следующая благодарность от министерства образования? Публичному дому?

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