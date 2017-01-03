Амурское министерство образования наградило партнёров чемпионата WorldSkills Russia

В Благовещенске социальные партнёры, оказавшие содействие в проведении чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, получили благодарности от министерства образования и науки Амурской области. Он проходил в Благовещенске в ноябре 2016 года.

Для проведения конкурса благодаря помощи предпринимательского сообщества (около 50 компаний и частных предпринимателей) было приобретено оборудование и расходные материалы, а также призы для участников.

«Отличный итог работы 2016 года – благодарность от министерства образования и науки Амурской области!», «Мы получили благодарность от министерства образования и науки Амурской области! Наша компания не стоит в стороне и активно участвует в жизни города – помогает в проведении значимых городских мероприятий и конкурсов, поддерживает и предлагает работу для ребят с ограниченной группой здоровья!» – некоторые компании уже делятся в соцсетях.

Дипломы партнёрам вручили на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве. «Нам очень приятно, что министерство высоко оценило нашу деятельность!» – отмечают некоторые бизнесмены.

Всего награждено около пятидесяти парнтёров, оказавших помощь в 12 компетенциях чемпионата. В конкурсе поучаствовал 71 студент и школьник.

Победители конкурса были награждены ценными призами и получили право представлять Амурскую область на следующих этапах конкурса.

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