Работу детских кружков и спортивных секций направят против преступности

Правоохранители и общественники считают, что кружки и спортивные секции помогут справиться с детской преступностью. Сейчас они должны придумать, как сделать, чтобы дети не воровали, не избивали, не убивали. Одна из задумок – создать сертификаты дополнительного образования.

До середины февраля, по указу президента России, будет создана рабочая группа по искоренению подростковой преступности. Пока в стране разрабатывают предложения, как можно справиться с проблемой. Среди вариантов – воссоздать кружки и секции и благоустроить спортивно-досуговые площадки. По мнению общественников, несовершеннолетние идут на преступления от скуки. Психологи с этим не согласны.

«От ничегонеделанья не могут подростки совершать преступления. Это очень интересное мнение: ему, наверное, нечем заняться?! Не бывает такого, чтобы человек не был ничем занят. Потому что, когда вы ничего не делаете внешне, вы много делаете внутренне. Есть две причины для всех преступлений – намеренные, и в которых вынашивают преступный замысел. И есть преступления, которые связаны с жизненными обстоятельствами», – прокомментировал врач-психотерапевт Максим Чекмарёв.

Для борьбы с подростковой преступностью специалисты предложили ввести так называемые сертификаты дополнительного образования. Они дадут право бесплатно посещать какие-нибудь кружки и секции. Ребята смогут выбирать их самостоятельно. По мнению общественников, это увеличит их занятость.

Но и сейчас, по крайней мере в Благовещенске, дети не сидят без дела. В прошлом году дополнительное образование получали 86 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это более 28 тысяч человек. По сравнению с предыдущими годами несовершеннолетних, занятых внеучебной деятельностью стало больше на 7,5 %.

Сделать детский досуг бесплатным и доступным для всех – ещё одна цель рабочей группы. У благовещенских подростков такая возможность уже есть.

«В нашем городе, я считаю, оно доступно всем слоям населения. Вот на базе школ кружки и секции практически все бесплатные. То есть у ребёнка есть выбор: пойти на платную секцию баскетбола и на бесплатную секцию. Ребёнок может пойти бесплатно», – сказала главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования Благовещенска Оксана Савинкова.

В Благовещенске более 400 различных кружков, спортивных секций, студий и клубов для детей. Ребятам предлагают найти занятие по интересам – от танцев до судомоделирования. Но при этом количество подростковых преступлений, по данным за прошлый год, выросло в Приамурье больше, чем на 5 %. В прошлом году юные амурчане нарушили закон 780 раз. Чаще всего преступают закон дети из неблагополучных семей. В основном попадаются на кражах.

«Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16-летнего возраста. Но за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – убийства, грабежи, разбои – уголовная ответственность наступает с 14 лет. Также по решению суда несовершеннолетние отправляются в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей, который находится в Свободном», – рассказал начальник отдела УМВД России по Амурской области Дмитрий Панченко.

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