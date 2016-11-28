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Сегодня, 16:10 0

Популярный блогер издал «Библию мемов»: книга стала хитом продаж

Популярный блогер издал «Библию мемов»: книга стала хитом продаж
Фото: lenta.ru

Известный американский блогер Джейсон Вонг воплотил в жизнь свою давнюю задумку: он издал книгу-раскраску под названием «Библия мемов» (Holy Meme Bible). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BuzzFeed.

Книга невелика – всего 16-страниц. Но в ней собраны самые популярные изображения, которые вызвали наибольший отклик среди интернет-пользователей в 2016 году.

По словам составителя необычного сборника, идея о создании такой книжки родилась после того, как он заметил, что в течение года многие пользователи Сети регулярно использовали, обсуждали и всячески распространяли мемы.

Примечательно, что многие пользователи, увидевшие «Библию мемов», не только хвалили задумку Вонга, но и сокрушались, что сами не создали подобную штуку раньше.

Составитель сборника серьёзно подошел к отбору самых популярных мемов: сначала он изучил сайты информагентств и выделил те вирусные картинки, которые использовались даже самыми серьёзными изданиями. Также Вонг собрал наиболее значимые темы, которые вызвали резонанс среди читателей новостных порталов.

В продвижении Holy Meme Bible заметную роль сыграл популярный блог Вонга. В день начала продаж все экземпляры книги были раскуплены буквально за несколько часов. Вдохновлённый успехом, Джейсон пообещал выпускать подобные сборники каждый год.

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#интернет #СМИ

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