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Сегодня, 16:04 7

Амурчанин надел куртку знакомого и попал в тюрьму

Амурчанин надел куртку знакомого и попал в тюрьму
Фото: i1.wp.com

25-летний житель Магдагачинского района, распивая спиртное со знакомым, надел его куртку. Собутыльник пытался вернуть одежду, но безуспешно – в ответ ему достались удары кулаком по лицу.

Потерпевший, лишившись куртки, понёс убыток в размере тысячи рублей. Его товарища увезли в следственный изолятор временного содержания. Но там амурчанин, прогуливаясь во дворе, отогнул металлический прут ограждения и скрылся. Он выехал в другой населённый пункт к родственникам, где на следующий день его задержали сотрудники полиции.

Суд при назначении наказания учёл, что ранее мужчина был судим, преступления совершил в период отбывания условной меры наказания и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Но осуждённый не согласился с приговором суда и обжаловал его в Амурский областной суд. В апелляционной жалобе он указал на чрезмерную суровость назначенного наказания.

Но, как сообщает прокуратура Амурской области, судебная коллегия оставила приговор без изменения, а его апелляционную жалобу без удовлетворения.

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#закон #суды

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад



    25-летний житель Магдагачинского района,



    а причем тут Благовещенец?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    ну вот



    25-летний житель Магдагачинского района,


    а причем тут Благовещенец?



    А благовещенец Вологдин не при чём...

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад



    распивая спиртное со знакомым



    Спасибо нашим депутатам за все эти пьяные преступления.

    "Сделаем Амурскую область самой пьющей и уголовной - всё за деньги амурчан!" (с) амурские депутаты

  • Vlad-01

    Vlad-01
    1 час назад

    За куртку 5 лет, отличные законы, так держать)

  • OT

    OT
    1 час назад

    Vlad-01

    За куртку 5 лет, отличные законы, так держать)



    Не за куртку 5 лет, а за то, что условность за прежнюю судимость не уважает и сознательно ее преступил

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Ну просто Детектив.

    Устинова и Донцова нервно курят

    З.Ы. А слог...

  • ay

    ay
    49 минут назад

    Заголовок - огонь. Правильный заголовк: "амурчанин попортил вывеску физиономию знакомому и заслуженно попал в тюрму"

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