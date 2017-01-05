Амурчанин надел куртку знакомого и попал в тюрьму

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25-летний житель Магдагачинского района, распивая спиртное со знакомым, надел его куртку. Собутыльник пытался вернуть одежду, но безуспешно – в ответ ему достались удары кулаком по лицу.

Потерпевший, лишившись куртки, понёс убыток в размере тысячи рублей. Его товарища увезли в следственный изолятор временного содержания. Но там амурчанин, прогуливаясь во дворе, отогнул металлический прут ограждения и скрылся. Он выехал в другой населённый пункт к родственникам, где на следующий день его задержали сотрудники полиции.

Суд при назначении наказания учёл, что ранее мужчина был судим, преступления совершил в период отбывания условной меры наказания и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Но осуждённый не согласился с приговором суда и обжаловал его в Амурский областной суд. В апелляционной жалобе он указал на чрезмерную суровость назначенного наказания.

Но, как сообщает прокуратура Амурской области, судебная коллегия оставила приговор без изменения, а его апелляционную жалобу без удовлетворения.

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