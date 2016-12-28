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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор автомобильной федерации и политолог

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор автомобильной федерации и политолог

В пятницу, 13 января, на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает исполнительный директор Амурской региональной Российской автомобильной федерации Алексей Шматок. В утреннем эфире он расскажет о чемпионате Благовещенска и Амурской области по ледово-кольцевым автогонкам. Ведущие – Олег Никитин и Нино Кохреидзе.

Днем гостем эфира станет политолог Виктор Черемисин. Тема беседы – «Суровые годы уходят?..». Ведущие – Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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