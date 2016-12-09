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На Камчатке умер человек, к которому автохулиганы не пускали «скорую»

На Камчатке умер человек, к которому автохулиганы не пускали «скорую»
Фото: aif.ru

В Петропавловске-Камчатском умер 21-летний молодой человек, к которому хулиганы не пускали бригаду скорой помощи, перегородив дорогу своим автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером во вторник, 10 января. По информации следствия, молодой человек, находившийся в своей квартире на улице Циолковского, почувствовал себя плохо, его брат вызвал скорую. По словам персонала бригады, приехавшей по вызову, своевременно оказать необходимую помощь не удалось, поскольку на пути к дому пациента стоял автомобиль, загораживавший проезд. Когда медикам всё же удалось добраться до больного, им оставалось лишь зафиксировать смерть пациента.

Как рассказали врачи, их машина добралась до места вызова за 3 минуты, однако еще 10 минут ей понадобилось на то, чтобы урегулировать конфликт с местными хулиганами. Женщина, сидевшая за рулём перекрывшей проезд машины, не реагировала на просьбы освободить дорогу, а пассажир, который в тот момент находился в салоне, стал проявлять агрессию и запрыгивал на капот.

«Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты, потеряли около десяти минут, столь важных для спасения человеческой жизни», – рассказали в пресс-службе станции.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В отделе региональной Госавтоинспекции уточнили, что нарушитель порядка может быть наказан только по административному законодательству по ст.12.17 ч.2 КоАП (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Наказание предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    Классно! Цена человеческой жизни - 500 рублей! У меня больше нет слов...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ушлёпки. Надеюсь их накажут.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    27 минут назад

    дегенераты

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