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Сегодня, 15:43 2

Благовещенская таможня принесла Федерации 3,33 миллиарда рублей

Благовещенская таможня принесла Федерации 3,33 миллиарда рублей
Фото: Благовещенская таможня

В прошлом году Благовещенская таможня перечислила в бюджет РФ 3 миллиарда 332 миллиона 670 тысяч рублей. План перевыполнили на 321 миллион рублей. Всего в 2016 году таможенный орган перечислил на 312 миллионов 902 тысячи рублей таможенных платежей в федеральный бюджет больше, чем в 2015 году.

В доле таможенных платежей, пошлин, акцизов, сборов налог на добавленную стоимость составил 1 миллиард 844 миллиона рублей (55,33 %); ввозная пошлина (пошлина при импорте) – 787 миллионов рублей (23,61 %); сборы и иные платежи – 411 миллионов рублей (12,33 %); вывозная пошлина (пошлина при экспорте) – 290 миллионов рублей (8,71 %).

Благовещенский таможенный пост перечислил почти 2 миллиарда 536 миллионов рублей; почти 177,2 миллиона – Нерюнгринский таможенный пост; более 142,8 миллиона – Поярковский таможенный пост. Более 59,1 миллиона рублей перечислено Якутским таможенным постом. Более 415 миллионов рублей перечислено структурными подразделениями таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

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#таможня

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А назад сколько прийдет?

  • yeti

    yeti
    1 час назад

    нам то какой профит от этих миллиардов??

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