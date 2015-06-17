80 студентов со всей России помогут строить космодром Восточный

Фото: st.spetsstroy.ru

На космодром в Амурской области приедут 80 бойцов студенческих строительных отрядов из разных регионов страны. В начале февраля начнётся зимняя студенческая стройка «Космодром Восточный-2017». Как отмечают организаторы, количество участников стройки превысило изначально планировавшееся.

Предприятие Спецстройтехнологии завершило все организационные мероприятия и готово к приёму ребят. Стройотрядовцы будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры Восточного, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, и в городе Циолковский.

На Восточном приедут будущие строители и энергетики – представители Астраханского государственного архитектурно-строительного и Красноярского аграрного университетов, Алтайского архитектурно-строительного колледжа и Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

«Всех ребят мы обеспечим тёплой спецодеждой и трёхразовым горячим питанием. Проживать они будут в комфортных общежитиях. Мы со своей стороны будем следить за соблюдением всех мер предосторожности в период зимних холодов. Кроме того, мы уже сегодня просчитали объем работ, который позволит обеспечить заработную плату бойцам в размере не менее 25 000 рублей в месяц», – сообщил заместитель начальника Спецстройтехнологии по строительству объектов космодрома Восточный Владимир Званцев.

Первая зимняя студенческая стройка на космодроме Восточный состоялась в 2015 году.

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#космодром #строительство

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