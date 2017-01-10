В Приамурье заработала последняя, одиннадцатая ледовая переправа

В четверг, 12 января, в Свободненском районе начала работать ледовая переправа на реке Зее. Она соединяет Свободный и село Введеново Серышевского района. Ледовая дорога соответствует всем техническим требованиям. Это последняя переправа из тех, что были запланированы к открытию в Амурской области.

Ее приняла специальная комиссия, в которую входили представители администраций Свободного и Серышевского района, государственные инспекторы ГИМС МЧС, сотрудники полиции, представители обслуживающей компании, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Ледовая дорога будет функционировать в светлое время суток. Она состоит из двух полос. Для обеспечения безопасного движения выполнены все необходимые мероприятия: установлены дорожные знаки с указанием максимальной скорости и грузоподъемности транспортного средства, произведена отсыпка подъездных путей, оборудован щит со спасательным инвентарем, установлены шлагбаумы и информационные стенды. Толщина ледового покрова позволяет передвигаться транспорту грузоподъемностью не более 15 тонн, – прокомментировал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. – Переправа Свободный – Введеново соответствует всем необходимым требованиям».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 29 декабря, до того, как заработала ледовая переправа Введеново – Свободный, на этом участке под воду ушел грузовой автомобиль. По сообщениям очевидцев, водитель выскочить не успел.

Просмотров всего: 153

#МЧС #транспорт

распечатать