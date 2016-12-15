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12января
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Сегодня, 15:15 0

Миллион рублей выделили на ремонт Серышевской больницы

В 2017 году в Серышевской больнице проведут ремонт инфекционного и терапевтического отделений, баклаборатории и поликлиники для взрослых. На работы планируют потратить 500 000 рублей.

В прошлом году в больнице сделали ремонт на 432 тысячи рублей. Отремонтированы 6 врачебных кабинетов – отоларинголога, эндокринолога, онколога, рентген кабинет, кардиолога, гериатра, три отделения – хирургическое, акушерское и скорой медицинской помощи. Произведён ремонт прачечной и овощехранилища пищеблока.

В январе 2017 года приступили к ремонту в поликлинике для взрослого населения. Завершена побелка стен и потолков, выполнена частичная замена половой рейки. После приобретения строительных материалов отремонтируют панели и плинтусы. Помещение детской поликлиники находится в хорошем состоянии: здание было сдано в эксплуатацию всего два года назад, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным амурского минздрава, сейчас увеличено число посетителей в связи с сезонным подъёмом простудных заболеваний, но специалисты успевают принять всех и оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.

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#здоровье #областная власть #строительство

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