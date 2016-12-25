Овечкин стал четвёртым россиянином, сумевшим набрать свыше 1 000 очков в НХЛ (видео)

Фото: ria.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал долгожданное 1000-е очко в регулярных чемпионата НХЛ. Оформить красивое круглое число хоккеисту удалось в игре с «Питтсбургом» (встреча завершилась с результатом 5:2), передаёт «Р-Спорт».

Первая шайба, заброшенная российским форвардом уже на первой минуте игры, позволила ему достичь отметки в 1 000 очков. Чуть позже не заставило себя ждать и 1001-е очко. Эта сумма складывается из голов и результативных передач. У Овечкина их было 546 и 455 соответственно.

Таким образом, Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим подобного результата. Для этого спортсмену потребовалось 880 матчей. 31-летний спортсмен занимает четвёртое место среди россиян по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Выше Овечкина идут уже завершившие карьеру Алексей Ковалёв (1 029), Александр Могильный (1 032) и Сергей Фёдоров (1 179). Абсолютный же рекорд принадлежит легенде хоккея Уэйну Гретцки – 2 857 очков. На втором месте – Яромир Ягр (1 893 очка в 1 671 матче), на третьем – Марк Мессье (1 887 очков в 1 756 играх). Отмечается также, что из 84 хоккеистов в истории Овечкин также стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, нежели отдать результативных передач.

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#спорт

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