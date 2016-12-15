Старинное здание горбольницы сносить не будут

Судьбу частично пустующих корпусов Благовещенской городской клинической больницы на Уралова – Краснофлотской обсудили в правительстве Амурской области. Как один из возможных вариантов был предложен снос части зданий. В пресс-службе правительства сообщили, что это предложение не распространяется на самое старое здание, входящее в больничный комплекс.

Третий корпус горбольницы состоит из целого ряда зданий, которые построили в разное время. Самому старому из них 117 лет. Находится оно на углу переулка Уралова и улицы Краснофлотской. Изначально там была больница Общины сестер милосердия Красного креста. Здание является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения, о чем свидетельствует памятная табличка на стене.

Заместитель министра культуры и архивного дела Виталий Ребизант пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что здание такого статуса сносить нельзя. «Распоряжение об этом может издать только правительство Российской Федерации на основании либо невозможности его восстановления, либо утраты культурного значения», – заявил замминистра. И добавил, что в Амурской области с 1991 года не был снесен ни один памятник архитектуры, наоборот, количество существующих выросло почти в два раза.

В пресс-службе правительства добавили, что никаких решений по судьбе третьего корпуса горбольницы еще не приняли. 11 января было лишь первое заседание, на котором начали обсуждать разные варианты. И снос – только один из них. И даже в этом варианте оговаривалось, что старейшее здание, входящее в комплекс больницы, сносить не будут. Что там могут разместить в будущем, тоже неизвестно. Сроки принятия окончательного решения пока не определены.

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#здоровье #областная власть #строительство

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