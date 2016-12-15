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12января
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Старинное здание горбольницы сносить не будут

Старинное здание горбольницы сносить не будут

Судьбу частично пустующих корпусов Благовещенской городской клинической больницы на Уралова – Краснофлотской обсудили в правительстве Амурской области. Как один из возможных вариантов был предложен снос части зданий. В пресс-службе правительства сообщили, что это предложение не распространяется на самое старое здание, входящее в больничный комплекс.

Третий корпус горбольницы состоит из целого ряда зданий, которые построили в разное время. Самому старому из них 117 лет. Находится оно на углу переулка Уралова и улицы Краснофлотской. Изначально там была больница Общины сестер милосердия Красного креста. Здание является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения, о чем свидетельствует памятная табличка на стене.

Заместитель министра культуры и архивного дела Виталий Ребизант пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что здание такого статуса сносить нельзя. «Распоряжение об этом может издать только правительство Российской Федерации на основании либо невозможности его восстановления, либо утраты культурного значения», – заявил замминистра. И добавил, что в Амурской области с 1991 года не был снесен ни один памятник архитектуры, наоборот, количество существующих выросло почти в два раза.

В пресс-службе правительства добавили, что никаких решений по судьбе третьего корпуса горбольницы еще не приняли. 11 января было лишь первое заседание, на котором начали обсуждать разные варианты. И снос – только один из них. И даже в этом варианте оговаривалось, что старейшее здание, входящее в комплекс больницы, сносить не будут. Что там могут разместить в будущем, тоже неизвестно. Сроки принятия окончательного решения пока не определены.

Просмотров всего: 1829

#здоровье #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    3 часа назад

    Детский сад , а не правительство. То обсуждают, приняли решения сносить. Ночь переспали, решили не сносить. Завтра что придумаете?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    сколько стоит 1,3Га земли в центре Благовещенска? Наверное побольше 1млр.руб? Эх, кто то ухватит этот кусок пирога. Когда там слушания по использованию этой земли?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Естественно что не за одни день примут решение. Такое место, нужно подходить к комплексно к будущему больницы!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А что собираются там размещать?

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    ЧТД.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Ох и не спроста себя рвет Областное правительство решая по сути, дела городской мэрии, видать и в правду Очень дорогой вопрос.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Тем временен заброшенная песчаная миля многогектарная "отсыпка" поростает бурьяном.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Пресс Пескова на коньках.

    Детский сад , а не правительство. То обсуждают, приняли решения сносить. Ночь переспали, решили не сносить. Завтра что придумаете?



    Где было решение сносе?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Мой Господин, АИ за всех решили... А троли Альбины подхватили

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    1 час назад

    Ежу было понятно, что не снесут, развели тут панику

  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    Сделали же на базе 3-й гор.больницы центр для женщин "Белая роза", а вот для наших мужчин подобного центра в городе нет...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Александр Загонов

    Ежу было понятно, что не снесут, развели тут панику



    Фамилию ежа, плиз.



  • ay

    ay
    1 час назад

    Снесут разберут всё кроме древнего корпуса с архитектурной ценностью. Городу остро нужна вторая свечка в готическом стиле. Мигуля показал пример. А чем хуже нонешние решалы?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Янтарь

    Сделали же на базе 3-й гор.больницы центр для женщин "Белая роза", а вот для наших мужчин подобного центра в городе нет...



    ДАЁШЬ ЗДАНИЕ МУЖСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ! ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ЭТУ ДИСКРИМИНАЦИЮ

  • Старший в классе

    Старший в классе
    44 минуты назад

    Больница там уже не нужна- это факт! Поэтому либо стоит отдать инвесторам, с условием сохранения архитектуры здания, либо просто сделать культурный объект! В любом случае пустовать не будет, и это определённо плюс

  • Хмык

    Хмык
    41 минута назад

    Старший в классе

    Больница там уже не нужна- это факт! Поэтому либо стоит отдать инвесторам, с условием сохранения архитектуры здания, либо просто сделать культурный объект! В любом случае пустовать не будет, и это определённо плюс



    На месте кинотеатра Амур тоже давно уж не пустует. А еще здание на Ленина есть. Тоже историческое, переданное РПЦ.



  • SOS02

    SOS02
    30 минут назад

    Хмык, против РПЦ что то имеешь?

  • икс7

    икс7
    7 минут назад

    одно здание сносить не будут или все здания?

  • икс7

    икс7
    4 минуты назад

    власти уже насыпали милю, потратили миллиарды, а инвесторам она оказалась не нужна!

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