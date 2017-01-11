Новый год на Востоке России: 90 лет разговоров за одну ночь

Позвонить родным и друзьям в новогоднюю ночь – по-прежнему самый востребованный способ поздравить их с праздником. В этот Новый год число совершенных звонков в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири традиционно более чем вдвое превысило показатели обычных дней. При этом новогодний мобильный интернет-трафик, хотя и вырос на 70 % по сравнению с прошлогодним праздником, поставив очередной рекорд, не превысил средних объемов передачи данных в будние дни.

Почти 12,5 миллиона звонков сделали клиенты «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 18:00 31 декабря до 06:00 1 января. В общей сложности за эти 12 часов они проговорили 48 миллионов минут, или 90 лет. Это более чем в два раза превышает показатели обычных дней. Средняя же продолжительность разговора в новогодние праздники, наоборот, была несколько короче, чем в будни, – около 4 минут. Впрочем, если сравнить новогоднюю активность абонентов с праздниками прошлых лет, то можно увидеть постепенное снижение числа звонков. Например, три года назад клиенты оператора на Востоке России сделали 15,5 миллиона звонков, проговорив 50,7 миллиона минут.

То же можно сказать и об смс-поздравлениях. Если в новогоднюю ночь–2014 абоненты «МегаФона» в восточных регионах страны отправили более 23 миллионов смс-сообщений, то в этом году – только 13,3 миллиона. Но это по-прежнему в два с лишним раза больше, чем в будние дни.

Несомненный тренд последних лет – активное использование для праздничного общения интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, и социальных сетей, которые позволяют мгновенно делиться с друзьями праздничными фотографиями и видео. Возможности сети «МегаФон» сегодня позволяют без проблем отправлять, загружать и просматривать фото- и видеофайлы. К тому же накануне праздников специалисты компании провели большую работу по обеспечению качественной и стабильной мобильной связи в местах массовых новогодних гуляний – на центральных площадях и в парках городов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В минувшую новогоднюю ночь мобильный интернет-трафик в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири обновил рекорд, превысив 200 терабайт, что на 70 % больше прошлогоднего показателя. При этом объем скачанной и загруженной информации в Новый год остался на том же уровне, что и в будние дни, и даже незначительно снизился. Практически 50 % всего дата-трафика пришлось на сеть 4G. Напомним, что на сегодняшний день «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения в 10 из 12 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

По данным Ассоциации туроператоров России количество граждан России, отправившихся на Новый год за границу, выросло почти на 10 % по сравнению с сезоном 2015–2016 годов. Статистика «МегаФона» также показывает увеличение на 40 % числа клиентов «МегаФона» из дальневосточных и восточносибирских регионов, выезжавших на новогодние каникулы в зарубежные страны и пользовавшихся там услугами роуминга.

«Более чем двукратный рост нагрузки на нашу сеть в новогоднюю ночь не сказался на качестве и надежности предоставляемых клиентам услуг связи, – отметил директор по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Петр Солодовник. – Доля успешных голосовых и интернет-соединений, как и в обычные дни, оставалась выше 99 %. Успешно пройти пиковые нагрузки в праздник нам помогла заблаговременно проведенная комплексная подготовка сети».

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