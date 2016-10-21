Областные власти пообещали разобраться в ситуации с «Тында-ТВ»

На сайте Амур.инфо проходит онлайн-конференция с министром информационной политики области Германом Желябовским. Ему поступило 48 вопросов от амурчан. Один из них касается работы единственной телекомпании Тынды. О том, как «Тында-ТВ» пытается выжить, подробно сообщало Амур.инфо – работу компании поставили под вопрос кризис и бюрократия.

Сейчас впервые за 28 лет новости телекомпании не выходят в эфир, работа информационной службы прекращена из-за финансовых проблем. Вместо новостей только реклама.

Одна из читателей сайта в ходе онлайн-конференции задала такой вопрос: «Уважаемый Герман Леонидович! В нашей области в данный момент переживает очень нелегкий период телекомпания "Тында-ТВ", старейшая негосударственная телекомпания нашей области. Уже несколько месяцев в Тынде не выходят в эфир местные новости, так как все журналисты и операторы отправлены в отпуск, людям нечем платить зарплату. Тындинцы хотят, чтобы местные новости вернулись! Можете ли вы как министр поспособствовать тому, чтобы "Тында-ТВ" выстояло, выжило, сохранило коллектив? Ваш предшественник на этой должности, увы, ничем не помог...»

В своём ответе Герман Желябовский сообщил, что разбор ситуации последует.

«Если тындинцы хотят вернуть местные новости – значит, будем содействовать этому возвращению. Насколько я знаю, ситуация на "Тында-ТВ" обострилась не вмиг, финансовые и организационные проблемы накапливались годами, а некоторые были заложены уже в момент регистрации. Сейчас могу сказать одно: разбрасываться средствами массовой информации просто из-за нежелания принимать решения и нести ответственность никто не позволит. К администрации Тынды данный вопрос, конечно же, относится в бóльшей степени.

Мне абсолютно не понятна позиция бездействия мэра города и его команды в этом вопросе. Администрация, практически на 90 % являющаяся основным учредителем "Тында-ТВ", передавшая в пользование этой организации имущества на круглую сумму и достаточно весомо субсидировавшая на протяжении многих лет из бюджета города телекомпанию, позволяет главному редактору игнорировать все её указания. "Учредитель" почему-то не только не в состоянии настоять на том, чтобы согласно Уставу редакция "Тында-ТВ" размещала бесплатно сообщения и материалы учредителей, но и даже на протяжении нескольких лет оплачивал эти услуги. Помимо этого, есть ещё ряд интересных "цирковых" организационно-финансовых кульбитов этой организации», – дал ответ министр информационной политики области.

Амурчане слышали и о том, что на грани закрытия находится единственная в Свободном телестудия «Регион», поэтому министру на конференции поступило обращение от свободненских телезрителей: «Прочитали среди вопросов тревожное известие и крик о помощи от городского телевидения Тынды, что их телекомпания уже на грани закрытия. Хотим сказать и о единственной в Свободном телестудии "Регион". Как мы слышали, она тоже, как и в Тынде, на грани закрытия, половина специалистов уже уволилась, телевещание сокращено, на январь уже в телепрограммах нет новостей. Свободненцы привыкли к городскому телевидению, которое работает с 2001 года, и нужно, чтобы оно работало. Окажите помощь городскому телевидению Свободного».

Как видно из вопросов на онлайн-конференции, амурчан волнует судьба амурской журналистики. Людей интересует, в частности, как кризисное время отразилось на работе редакций газет, телекомпаний, радиостанций, какими были масштабы сокращений – в общем, каково общее положение дел. Приём вопросов на онлайн-конференцию уже окончен, ответы публикуются постепенно.

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#областная власть #СМИ #Тында

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