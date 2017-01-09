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Сегодня, 13:43 0

Трое амурчан пострадали в ДТП за прошедшие сутки

В среду, 11 января, в 11:55 в Благовещенске произошло ДТП в районе дома № 8 по улице Кольцевой. Водитель 1982 года рождения на Nissan Atlas проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил 8-летнего пешехода. Ребенок переходил проезжую часть в зоне перекрестка на зеленый свет. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Еще одно ДТП случилось в Свободненском районе в 05:45. На 5 километре автодороги подъезда к Углегорску водитель 1967 года рождения, находясь за рулем Toyota Lite Ace в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя госпитализировали.

В 13:10 в Зее водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ist. Пассажира «короллы» с травмами доставили в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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