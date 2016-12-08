В Тындинском районе разыскивают пропавшую женщину

Фото: амурское управление МВД России

Амурские полицейские объявили розыск без вести пропавшей жительницы посёлка Восточный Тындинского района. 15 декабря Юлия Мельникова 1979 года рождения ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид Юлии Мельниковой 35-40 лет, рост около 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы обесцвеченные, прямые, длиной ниже плеч, глаза серого цвета, размер обуви – 36.

На женщине была белая короткая куртка с капюшоном, вязаная белая шапка, зимние чёрные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, проят сообщить по телефонам: 8(416-2) 59-41-07, 59-41-05.

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#происшествия

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