Кейт и Лео целовались лучше всех, считают американцы

Фото: riafan.ru

Лучший кинопоцелуй определён жителями США. Среди населения был проведён специальный опрос, по итогам которого выяснилось, кто из голливудских актёров целовался на экране романтичнее других. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на американские СМИ.

Лучшим за всю историю Голливуда участники опроса признали знаменитый поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник».

Сыграв в этом кинохите, Лео и Кейт стали одними из самых востребованных звёзд Голливуда и впоследствии стали лауреатами премии «Оскар».

В числе любимых респонденты назвали экранный поцелуи Деми Мур и Патрика Суэйзи в фильме «Привидение», а также сцену со спагетти в мультфильме «Леди и Бродяга».

Кроме того, выяснилось, что граждане Соединённых Штатов без ума от романтических сцен из знаменитой «Красотки» (поцелуй Ричарда Гира и Джулии Робертсон), «Человека-паука» (Тоби Магуайр и Кирстен Данст).

Не остались без внимания ставшие классикой мирового кино сцены с поцелуями из «Унесённых ветром», «Дневника Бриджит Джонс», «Грязных танцев», «Звёздных войн» и «Завтрака у Тиффани».

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#кино #США

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