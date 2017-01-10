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Жириновский предлагает отправлять стритрейсеров в ссылку на 5 лет, «как при царе»

Жириновский предлагает отправлять стритрейсеров в ссылку на 5 лет, «как при царе»
Фото: rusvesna.su

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания. С таким заявлением политик выступил, комментируя решение суда по делу Мары Багдасарян (суд назначил нарушительнице ПДД ряд штрафов), сообщает ИА «Дейта».

Жириновский возмущён тем, что стритрейсерша уклоняется от назначенных ей исправительных работ. «Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы – нет, она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, от чего она больная – от переедания?» – негодует лидер партии.

По его мнению, необходимо срочно внести поправку в Уголовный кодекс, введя новый вид наказания – ссылку, «как было при царе». Владимир Вольфович предлагает конкретное решение: «Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут».

Такое же наказание Жириновский считает вполне справедливым в отношении хулиганов на дорогах и других преступников.

В декабре 2016 года помимо общественных работ суд назначил стритрейсерше Маре Багдасарян штрафы на общую сумму около 200 тысяч рублей, а также приговорил к 24 суткам административного ареста за уклонение от уплаты штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

10 января 2017 года нарушительница приступила к выполнению назначенных судом обязательных работ в ГБУ «Жилищник» района Сокол города Москвы. В свой первый рабочий день девушка отработала четыре часа под прицелом фото- и видеокамер. При этом, согласно решению суда, она привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов.

Внимание СМИ к неплательщице штрафов ГИБДД оказалось таким высоким, что Багдасарян даже сняла небольшое видео, на котором видна толпа окруживших её журналистов. В своём Instagram она написала: «Вот как работать в таких условиях?».

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#закон #российская власть #суды #транспорт

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Комментарии
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  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    21 минута назад

    Вот в этом трудно не согласиться с В. Жириновским!

  • Victrix

    Victrix
    10 минут назад

    В. ГаринскийВот в этом трудно не согласиться с В. Жириновским!


    Шли бы вы в баню вместе с этим инициатором. Ну, сошлют они всех этих отмороженных из МСК в БЛГ. Нам то оно зачем?

  • OT

    OT
    2 минуты назад

    К нам в Благовещенск конечно сошлют, а нам надо?

    В ссылку надо на север и чтоб "потолок там был ледяной и дверь скрипучая"

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