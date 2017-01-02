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12января
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Сегодня, 11:16 3

Заключенным амурской колонии пытались передать алкоголь в банках из-под сгущенки

Заключенным амурской колонии пытались передать алкоголь в банках из-под сгущенки

Сотрудники исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района не позволили передать заключенным алкоголь. Его пытались доставить в металлических банках с этикетками «Сгущенное молоко». Банки были упакованы заводским способом.

В ходе реализации оперативной информации на территории, прилегающей к ИК № 3, сотрудники обнаружили 30 банок с надписями на этикетках «Стерилизованное молоко концентрированное». При проверке консервов выяснилось, что каждая банка емкостью 300 миллилитров наполнена спиртосодержащей жидкостью.

Алкоголь, спрятанный таким же способом, нашли и в исправительной колонии № 2. В комнате ожидания свиданий были изъяты пять консервированных емкостей с надписями на этикетках «Стерилизованное молоко концентрированное». Все они оказались наполнены жидкостью с характерным запахом спирта. По фактам обнаружений назначены служебные проверки, сообщает сайт областного управления ФСИН.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    На "подступах" взяли )))) Залепушники....)))

  • German86

    German86
    1 час назад

    Затейники) Чегож лишили маленький радости людей, вон какие прошареные, заслужили

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    так сгущенка или стерилизованное концентрированное..?

    самый важный момент и такая неточность..

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