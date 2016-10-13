Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:58 5

В Райчихинске 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством

В Райчихинске 11 января нашли тело 13-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток покончил жизнь самоубийством. Как отмечают в комиссии ПДН при областном правительстве, ребенок был из категории проблемных, совершил ряд преступлений и правонарушений.

В день, когда подросток свел счеты с жизнью, его должны были увезти в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, чтобы в дальнейшем поместить в Юхтинскую спецшколу на три года. За перевод ребенка в спецшколу выступала и его мать.

Все органы системы профилактики Райчихинска взяли ситуацию на контроль и оказывают помощь в погребении, а также психологическую помощь семье ребенка, где есть и другие дети.

Сегодня в Райчихинске комиссия по делам несовершеннолетних проводит экстренное заседание, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 3745

#дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • В96

    В96
    3 часа назад

    "За перевод ребенка в спецшколу выступала и его мать" Конечно свел счеты с жизнью, даже мать отвернулась!

  • Genius1234

    Genius1234
    2 часа назад

    Не судите мать,вы там не были !

  • OT

    OT
    2 часа назад



    Сегодня в Райчихинске комиссия по делам несовершеннолетних проводит экстренное заседание, сообщает областное правительство.



    А что там решать будут?

    Для серьезных решений это донкихотство.

    Только частные определения могут составить

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    удален

  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    34 минуты назад

    Что бы делать какие-либо выводы, нужно знать мотивы, по которым им были совершены правонарушения.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Трое амурчан пострадали в ДТП за прошедшие сутки

сегодня , 13:43
Происшествия

В Тындинском районе разыскивают пропавшую женщину
Происшествия 3

Заключенным амурской колонии пытались передать алкоголь в банках из-под сгущенки
В России и мире

В Новокузнецке дети, проснувшись, обнаружили родителей застреленными