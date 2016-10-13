В Райчихинске 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством
В Райчихинске 11 января нашли тело 13-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток покончил жизнь самоубийством. Как отмечают в комиссии ПДН при областном правительстве, ребенок был из категории проблемных, совершил ряд преступлений и правонарушений.
В день, когда подросток свел счеты с жизнью, его должны были увезти в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, чтобы в дальнейшем поместить в Юхтинскую спецшколу на три года. За перевод ребенка в спецшколу выступала и его мать.
Все органы системы профилактики Райчихинска взяли ситуацию на контроль и оказывают помощь в погребении, а также психологическую помощь семье ребенка, где есть и другие дети.
Сегодня в Райчихинске комиссия по делам несовершеннолетних проводит экстренное заседание, сообщает областное правительство.
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