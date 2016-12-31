В Новокузнецке дети, проснувшись, обнаружили родителей застреленными

Фото: novokuznetsk.ru

Кузбасские следователи выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в Новокузнецке, где утром 2 января в одной из квартир обнаружили тело 37-летнего мужчины, неподалёку от которого лежала его 32-летняя жена. Оба получили огнестрельные ранения в голову. Мужчина скончался, женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии, передаёт VSE42.Ru.

Как стало известно сотрудникам местного следственного отдела, супруги, отмечая Новый год, поссорились. Они уложили спать детей 5 и 9 лет, а сами продолжили выяснять отношения. Ночью дети услышали хлопок, но не решились пойти в комнату, где находились родители. А наутро они обнаружили на полу комнаты кровь и, испугавшись, позвонили дедушке с бабушкой. Приехавшие члены семьи застали страшную картину.

По одной из версий следствия, мужчина покончил с собой, выстрелив в висок. При этом он держал дверь, с другой стороны которой находилась женщина, пытавшаяся попасть внутрь. Ей пуля попала в голову, пробив дверь.

«Пистолет, из которого был произведён выстрел, не был зарегистрирован. Предположительно, это спортивное оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами. Из него был сделан один выстрел – об этом свидетельствует количество оставшихся в барабане патронов», – пояснил заместитель руководителя следственного отдела по Новоильинскому району Евгений Базаров. Ранее семья, которая по месту жительства характеризовалась положительно, не попадала в поле зрения правоохранителей.

В настоящее время раненная в голову женщина находится в реанимации нейрохирургического отделения одной из больниц. В соцсетях для неё организован сбор донорской крови.

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#дети #происшествия

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