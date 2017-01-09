Автомобилист в Благовещенске наехал на ребёнка

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В столице Амурской области на регулируемом перекрёстке улиц Театральной и Кольцевой водитель, управляя Nissan Atlas, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и наехал на 8-летнего ребёнка. Мальчик переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

В результате происшествия ребёнок получил травмы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

В 2016 году в Благовещенске произошло 46 ДТП с участием детей-пешеходов, из них по вине несовершеннолетних произошло всего 14 ДТП, остальные случились по вине водителей транспортных средств, которые чаще всего не предоставляют преимущество в движении на регулируемых, нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах.

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#ДТП #происшествия

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