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12января
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Сегодня, 10:28 7

Амур.инфо публикует расписание богослужений в Благовещенске на Крещение

Амур.инфо публикует расписание богослужений в Благовещенске на Крещение
Фото: irk-panteleimon.ru

В этом году крещенские богослужения пройдут в четырех храмах Благовещенска – это Благовещенский кафедральный собор, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных подворья Свято-Троицкого мужского монастыря и храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря.

Там же можно будет взять освященную воду. Раздавать ее будут не только 19 января, но и в течение недели в обычные часы работы храмов.

В Благовещенском кафедральном соборе 18 января в 08:00 пройдут царские часы, великая вечерня с литургией святителя Василия Великого, освящение воды; в 17:00 – всенощное бдение. Раздача воды после освящения состоится в храме с 13:00 до 17:00.

19 января в 10:00 начнется Божественная литургия и освящение воды. Раздавать воду будут и в храме, и на улице. Храм будет открыт до 19:30. Воду на улице можно набирать с 13:00 до 20:00.

В Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 18 января в 08:00 начнется исповедь; в 09:00 – великая вечерня с литургией святителя Василия Великого и освящение воды; в 17:00 состоится всенощное бдение. Воду будут раздавать в храме до 21:00.

19 января в 08:00 начнется исповедь; в 09:00 – божественная литургия и освящение воды. Воду можно будет взять в храме до 21:00.

В Храме Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных подворья Свято-Троицкого мужского монастыря 18 января в 08:00 начнётся исповедь; в 09:00 – царские часы, великая вечерня с литургией святителя Василия Великого и освящение воды; в 17:00 пройдет всенощное бдение. Освященную воду можно будет взять в храме с 13:00 до 17:00.

19 января в 09:00 начнется исповедь; в 10:00 пройдет божественная литургия и освящение воды. Воду после освящения будут раздавать и в храме, и на улице. Храм открыт до 19:00. На улице воду можно будет набрать с 13:00 до 20:00.

В Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря 18 января в 08:00 начнется исповедь; в 09:00 состоится великая вечерня с литургией святителя Василия Великого, освящение воды; в 17:00 начнется всенощное бдение. Раздача воды после освящения пройдет внутри храма с 13:00 до 17:00.

19 января в 08:00 начнётся исповедь; в 09:00 – божественная литургия, освящение воды. Раздача воды после освящения состоится в храме и на улице с 13:00 до 20:00.

Также 19 января воду освятят в иордани на реке Зее в районе Амурской, 1. Освящение состоится в 13 часов. Освящать организованные места для крещенских купаний будут также в селе Белогорье (комплекс «Живоносный Источник» на въезде в село), в селах Ивановка и Тамбовка, а также в Тынде, сообщает Благовещенская епархия.

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#религия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    А про купели когда появится информация?

  • full

    full
    3 часа назад

    А когда католикам костел вернут?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А когда начнут публиковать расписания причащений лапшой для пастафарианской веры? И МЧС не планирует их окормлять по зиме?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Расписание работы сектантского корпоратива.

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    48 минут назад

    Мчс хватит бездельничать, все готовим святую кашу и чаек, можно и компот.

  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    42 минуты назад

    Насколько я помню, Владыко Лукиан в одной из ТВ-передач "Православие Приамурья" ответил, что настоятель католического прихода пока отказался принимать костёл во владение по причине отсутствия средств на его содержание. А те, которые сейчас юродствуют насчёт богослужений, на своём смертном одре, несомненно, вспомнят эти свои художества, но не думаю, что это принесёт им какое-то облегчение, а скорее наоборот.

  • alex 3

    alex 3
    30 минут назад

    В. ГаринскийНасколько я помню, Владыко Лукиан в одной из ТВ-передач "Православие Приамурья" ответил, что настоятель католического прихода пока отказался принимать костёл во владение по причине отсутствия средств на его содержание. А те, которые сейчас юродствуют насчёт богослужений, на своём смертном одре, несомненно, вспомнят эти свои художества, но не думаю, что это принесёт им какое-то облегчение, а скорее наоборот.


    их молния поразит ...летом, в грозовой сезон.

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