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12января
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Сегодня, 10:25 0

Учёные: татуировки могут стать причиной онкологии

Учёные: татуировки могут стать причиной онкологии
Фото: fishki.net

Сотрудники Брэдфордского университета (Великобритания) в ходе исследования выяснили, что татуировки могут спровоцировать опасные заболевания, чреватые летальным исходом. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению британских специалистов, тату значительно повышают риск развития онкологии. Сегодня нанесение татуировок стало популярным как никогда – причём как среди мужчин, так и среди женщин. Картинками на коже украшают себя и молодые люди, и старшее поколение. Учёные бьют тревогу, полные уверенности, что это повальное увлечение может нанести серьёзный вред здоровью человека.

По словам специалистов, всему виной чернила, которые наносят мастера на тело своих клиентов. Эксперты провели опыты и пришли к выводу, что в состав нескольких десятков видов красок, а также в 13 из них было обнаружено наличие канцерогенов, из-за которых в человеческом организме может начаться развитие опухоли.

Исследователи также не исключают наличие вредных элементов в других чернилах, которые ими пока ещё не были изучены.

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#здоровье #наука

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