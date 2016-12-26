Прощальный твит Обамы установил рекорд по числу лайков и репостов

Фото: christiannewstoday.com

Последняя запись Барака Обамы как президента США установила рекорд в твиттере @POTUS по числу лайков и ретвитов за всё время существования аккаунта. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на Cnet.

Слагающий с себя полномочия президента Соединённых Штатов Барак Обама поблагодарил граждан страны за всё и призвал людей верить в свои силы.

«Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», – написал он.

К настоящему времени запись ретвитнули примерно 670 тысяч пользователей, а 1,4 миллиона человек поставили лайк.

Накануне Обама обратился к нации с последней в качестве президента США речью. Выступая, он едва сдерживал эмоции, а в какой-то момент от переполнявших его чувств даже прослезился.

Уже через восемь ней – 20 января, новый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп официально вступит в должность главы государства, а прежняя американская администрация во главе с Бараком Обамой уйдёт в отставку.

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#интернет #политика #США

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