В Москве на Поклонной горе построили благовещенскую Триумфальную арку

Обновлено: 13:34



В столице в парке Победы на Поклонной горе проходит фестиваль «Ледовая Москва». Там разместили несколько масштабных композиций, посвящённых путешествию по регионам России – такова тема сезона. Из прозрачных блоков льда скульпторы создали и Триумфальную арку Благовещенска.

В центральной части выставки стена Московского Кремля – десятиметровая Спасская башня и композиции, посвящённые северу и югу России, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. По данным «Комсомольской правды», Дальний Восток представили скульптурами амурского тигра и медведя с рыбой в зубах, Триумфальной аркой Благовещенска, Золотым мостом и фигурой графа Муравьева-Амурского.

Около благовещенского символа охотно фотографируются амурчане. Так, экс-благовещенец Евгений Пасканный поделился в соцсетях снимком, который подписал: «Ну что, Благовещенск отлит пока не в бронзе, но в Москве. Ура товарищи!»

«Я там был вчера, с женой и двумя бывшими благовещенцами, один сейчас живёт в Санкт-Петербурге, девушка – в Москве. Да, мне было приятно увидеть один из узнаваемых символов Благовещенска там, на Поклонной горе. Сама экспозиция была поделена по макрорегионам РФ, мы, естественно, были в блоке Дальнего Востока вместе с амурским тигром и мостом во Владике», – прокоментировал ИА «Амур.инфо» Евгений Пасканный.

«У меня жена – петербурженка, и, надо сказать, что она была очень расстроена тем, как был представлен её город, от Питера там был ледяной Медный всадник, исполненный с существенными искажениями. И пускай только в ледяной интерпретации неизвестных мне авторов, но Благовещенск выглядел лучше Питера. Вызывает ли это положительные эмоции? На бессознательном уровне, наверное, да, но в действительности мне бы хотелось всегда гордиться своим родным городом объективно а не эмоционально», – поделился Евгений.

Кстати, экс-благовещенец на табличке с описанием арки заметил оплошность: «Написано, что арка воздвигнута в честь приезда цесаревича Николая II, конечно же, это ошибка, поскольку цесаревич Николай Александрович, никаким Николаем Вторым ещё не являлся».

«И вот ещё, – добавил в заключение Евгений, – в Москве на Поклонке вход на ледовый городок платный – 350 рублей. И я считаю, что в Благовещенске отличная традиция сооружения снежного и абсолютно доступного любому городка. Очень хорошо, что у нас не берут деньги за вход».

Над сказочными фигурами «Ледовой Москвы» трудились более 150 скульпторов со всей страны. Лёд привозили с Байкала, из Архангельска и Свердловской области. Фестиваль продлится до 29 января.

Как пишет ТАСС, в прошлом году проект «Ледовая Москва. В кругу семьи» представлял собой Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники Пушкину, Минину и Пожарскому.

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