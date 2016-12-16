Минфин предлагает повысить минимальную цену водки на 15 %

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Министерство финансов России выступил с предложением о повышении минимальной розничной цены на водку до 219 рублей. Оно содержится в проекте изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на федеральный портал проектов нормативных актов.

Согласно опубликованному на сайте документу, Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15 %, до 219 рублей за пол-литра.

Планируемый срок вступления изменений в силу – июнь 2017 года. Авторы инициативы объясняют повышение стоимости увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля прошлого года.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешёвого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды – до 199 рублей и до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года стоимость было решено снизить до 185 рублей. На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 литра.

Как писал РБК в сентябре 2016 года, Минэкономразвития предлагало радикально снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта, а минимальную стоимость бутылки водки – до 136 рублей. В том же месяце стало известно о докладе Минпромторга, в котором предлагались радикальные меры по реформированию алкогольного рынка – в частности, «сформировать сбалансированную акцизную политику», направленную на то, чтобы цена водки приблизилась к 100 рублям за пол-литра. Минфин, однако, выступил против подобных этих мер.

В октябре 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что цена на водку в стране существенно не изменится. «Мы сейчас ведём работу по недопущению на рынок алкоголя контрафактной и некачественной продукции. Это самое главное, поэтому водка не будет дешеветь, но и не будет сильно дорожать... Мы обеспечим потребителя качественным продуктом – вот наша задача вместе с Росалкогольрегулированием», – сказал глава ведомства.

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