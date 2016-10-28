Из Забайкалья в Приамурье пытались ввезти сотни голов скота с ветеринарными нарушениями

Фото: m.progorodnn.ru

В Амурскую область из Забайкалья ввозят скот и мясо с нарушениями ветеринарного законодательства. При этом в Забайкальском крае была выявлена вспышка ящура. За три недели на ветеринарном посту в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района задержаны 109 голов крупного и 219 голов мелкого рогатого скота, а также мясо.

Для того чтобы не допустить возникновения очагов ящура в Амурской области, ветинспекторы, сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД установили дежурства на посту в районе поселка Ерофей Павлович. Благодаря этому с 15 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в 14 из 63 досмотренных партий выявлены нарушения ветеринарного законодательства, связанные с перемещением подконтрольных грузов без ветеринарных сопроводительных документов.

Задержано 109 голов КРС, 219 голов МРС, а также мясо: говядина, баранина, свинина и конина. Также на посту задержали партию свежемороженой рыбы. Потенциально опасные грузы не пропущены на территорию области и отправлены обратно в пункт выхода.

Ветеринарные инспекторы составили 14 протоколов об административном правонарушении, выдали 14 предписаний, общая сумма штрафов составила 39,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре, в связи со вспышками ящура в Забайкалье, в областном управлении ветеринарии был издан приказ об усилении в Приамурье контроля над продажей животноводческой продукции. Это касается рынков выходного дня, мест несанкционированной торговли.

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