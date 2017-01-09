Слабая метель: прогноз погоды в Амурской области на 12 января

Фото: 56orb.Ru

В Амурской области 12 января синоптики прогнозируют увеличение облачности до значительной, в большинстве районов пойдет умеренный снег. Местами ожидается слабая метель. Северо-западный ветер разовьет скорость до 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

В южных и центральных районах Приамурья столбик термометра остановится на отметке 13-18 градусов ниже нуля. На севере области температура воздуха местами опустится до минус 20-25 градусов.

В Благовещенске в утренние часы за окном было -22, северо-западный ветер дул со скоростью 4-6 метров в секунду. В течение дня в областном центре увеличится облачность, ожидается слабая метель. Скорость ветра увеличится до 10-15 метров в секунду. Термометр покажет 14-16 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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