Юбилеи 12 января: от Сергея Королёва до Ренаты Литвиновой

Фото: arms-expo.ru

110 лет назад родился Сергей Королёв – выдающийся советский учёный, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики.

Королёв – одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Во многом благодаря ему СССР стал передовой ракетно-космической державой. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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Ежегодно 12 января в России отмечается День работников прокуратуры – профессиональный праздник, учреждённый в 1996 году специальным президентским Указом. Дата, когда отмечается День работников прокуратуры России была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1722 году указом императора Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

В 2007 году президент России Владимир Путин в своём письме в генпрокуратуру России писал:

«Ваше ведомство является надёжной опорой государства, твёрдо отстаивает принципы законности и правопорядка. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность. Важно, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От вас, вашей настойчивости и последовательности во многом зависят защита законных прав и интересов граждан страны, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией».

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55 лет назад родился легендарный шведский лыжник Гунде Сван. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (1984 – в гонке на 15 километров и эстафете 4×10 километров, 1988 – в гонке на 50 километров и эстафете), двукратным призёром Олимпийских игр 1984 в гонке на 50 километров (серебро) и 30 километров (бронза), семикратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира. Сван отличился тем, что первым применил технику конькового хода на соревнованиях. А ещё этот швед стал самым молодым в истории олимпийским чемпионом по лыжным гонкам – 13 февраля 1984 года в день гонки на 15 километров на Олимпиаде в Сараево Свану было 22 года, 1 месяц и 1 день.

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50 лет сегодня исполняется Ренате Литвиновой – актрисе театра и кино, режиссёру, сценаристу, телеведущей. Её дебют в кино в качестве актрисы произошёл в 1989 году в детективной комедии Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века», в котором Литвинова сыграла эпизодическую роль. В 1994 году актриса получила одну из главных ролей в драме «Увлеченья» украинского режиссёра Киры Муратовой. Впоследствии Литвинова снялась ещё в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме «Настройщик», которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля. Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода на экраны телесериала «Граница. Таёжный Роман», в котором сыграла роль Альбины Ворон. За свою кинокарьеру снялась в 33 фильмах в качестве актрисы, была сценаристом 14 картин и режиссёром 6. Фильмы «Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты» являются полностью авторскими работами Литвиновой, в которых она выступила как режиссёр, сценарист, продюсер и актриса. Литвинова также в разное время срежиссировала 8 клипов для Земфиры и сама снялась в качестве актрисы в клипе Аллы Пугачёвой «Речной трамвайчик».

Рената Литвинова известна также как телеведущая программ об истории моды («Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой» и «Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой» на телеканале «Культура») и о кино («Ночной сеанс с Ренатой Литвиновой» на «НТВ», «Кинопремьеры» и «Синемания» на «Муз-ТВ»).

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