Пенсионер получил 5 тысяч и очень удивился: обзор прессы

Фото: tyumedia.ru

Имущество Улюкаева оценено на миллион долларов; о быте известных сидельцев (Захарченко, Хорошавин); размышления Андрея Кончаловского о кино и культуре – об этом и не только пишут сегодняшние газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

То, о чем пишут «Российской газете», заставило обозревателя почесать в изумлении затылок. В одной заметке рассказали о пенсионере, который – внимание! – позвонил в редакцию и выразил недоумение тем, что на его счет перечислили 5 тысяч рублей! «За что мне?!» – удивлялся пенсионер.

Наверное, это единственный пенсионер на всю страну, который не понял, кому и за что он должен быть благодарным.

Из второй заметки читатели узнают о том, что, согласно опросам, более 80 % чиновников считают своих руководителей умнее и компетентнее. Но 100 % этих же чиновников, полагает Павел Андреевич, мысленно считают совершенно наоборот…

И поехали дальше.

Также в номере

Еще в «РГ» можно прочесть о том, что арестованное имущество экс-министра экономики Улюкаева потянуло на миллион долларов. Какой-то бедненький был министр. Впрочем, какая экономика, такой и министр. Как деталь – среди арестованного – коллекция золотых монет, цены на которые начинаются от 13 тысяч рублей. То есть от бедности и мелочью не брезговал.

На вечер, для более внимательного прочтения, оставил монолог Андрея Кончаловского о кино и культуре вообще. Обратите на него внимание и вы, советует Павел Савинкин.

Вам статья

Далее «Амурская правда»-толстушка, на страницах которой говорится о том, что «БМК решил проблему крышек на молоке». (БМК – это Благовещенский молочный комбинат). Дело в том, что эти крышечки были очень тугими, многие жители Приамурья не могли их открутить, приходилось пользоваться зубами, ножом, а то и топориком. Понятно, что покупатели звонили на комбинат и высказывали претензии, обсуждали проблему в соцсетях. Руководство комбината пошло навстречу пожеланиям трудящихся и решило эту проблему, сменив поставщика. Но многие будут думать, что на работу приняли «закрутчика» послабее…

Очень интересно

Если читатели не знают, что означает слово «трихолог», стоит раскрыть «Амурку» на странице «Здоровье», прочитав которую, они узнают о сфере деятельности столь редких специалистов. По логике, трихологи занимаются трихологией, а что такое трихология – подробно пояснять обозреватель не стал, просто сказал, что это плачевные результаты некомпетентной работы косметологов или неправильного пользования косметикой и средствами народной медицины.

«А вы думаете, почему у вас волосы пучками выпадают? В общем, прочтите. Спасете остатки…» – пишет Павел Андреевич.

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня изучает быт самых известных «сидельцев». Читатели узнают, что полковник Захарченко, у которого обнаружили несколько тонн денег, так и не сознается, откуда у него такие денежки. Вероятно, понимает, что, чем короче язык, тем длиннее жизнь, хоть и в застенке. Сейчас мужик разболелся: сердечко шалит…

А вот экс-губернатор Сахалина Хорошавин – жив-здоров, строчит жалобы президенту (будто не знает, что они до него не дойдут!), читает Достоевского («Комсомолка предполагает, что «Преступление и наказание») и ест заказные обеды. Еще там о сидении Улюкаева и много такого прочего.

Из смешного в газете – заявление нынешнего (послеулюкаевского) министра экономразвития: «Бедность – не порок».

«Разве не смешно? – изумляется Павел Савинкин. – Впрочем, вряд ли какой-нибудь чиновник высказывается без высочайшего благословения. А значит, это уже грустно».

Просмотров всего: 132

#СМИ

распечатать